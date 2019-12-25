الدوري المصري.. المصري ينهي الشوط الأول متقدما على طلائع الجيش بهدف أحمد ياسر

أنهى فريق المصري البورسعيدي الشوط الأول متقدما بهدف دون رد في شباك طلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ستاد السويس الجديد.



هدف الشوط الأول الوحيد جاء في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول من كرة قطعت من مهند لاشين عن طريق حسن علي مررها إلى إسلام عطية، أرسلها اللاعب رائعة إلى أحمد ياسر داخل منطقة الجزاء سددها لتسكن شباك محمد بسام لاعب طلائع الجيش.



ويحتل المصري البورسعيدي المركز الرابع عشر بجدول الدوري الممتاز برصيد 8 نقاط، وذلك بالفوز في مواجهتين والتعادل في مثلهما والهزيمة في 4 مباريات.



فيما جاء فريق طلائع الجيش بالمركز الـ16 برصيد 7 نقاط، من فوز وحيد، وتعادل في 4 مباريات والهزيمة في ثلاث مواجهات.



ويدخل المصري المباراة اليوم وهو ساع إلى تعويض تعادله مع بيراميدز بهدف لكل منهما بالجولة الماضية، خاصة وأنه لم يحقق الفوز منذ 3 مباريات أمام المقاولون العرب وانبي وبيراميدز.