حسين زين: تواصل مستمر مع أسامة هيكل لتفعيل آليات الهيئة الوطنية للإعلام

عقد مجلس الهيئة الوطنية للإعلام اليوم، برئاسة حسين زين،اجتماعا وذلك لبحث العديد من الانشطة والموضوعات التي تتعلق بالعمل في مختلف قطاعات الوطنيه للإعلام .



وخلال الاجتماع هنأ حسين زين الوزير اسامة هيكل بتوليه منصب وزير الدولة للإعلام ، مضيفا : " التواصل المستمر والتنسيق مع الوزير أسامة هيكل ضرورة ، لتفعيل آليات العمل الإعلامي بالهيئة الوطنية للإعلام ".



و تمنى حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، التوفيق والنجاح لوزير الدولة للإعلام في مهامه، بما يحقق أهداف الإعلام المصري الأساسية للرسالة الإعلامية وتدعيمه بكافة الإمكانيات التي تمكّنه من مجابهة الإعلام الخارجي والقنوات الإعلامية المأجورة والموجّهة.