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أخبار العالم

الانتهاكات ضد مسلمي الصين والهند تشعل مواقع التواصل الاجتماعي وتتصدر تويتر

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 06:29 م
انتهاكات ضدد ملسمي
انتهاكات ضدد ملسمي الصين والهند
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #كلنا_مسلمي_الصين_والهند ، وذلك ضد الانتهاكات التي يتعرض لها المسلمون في كل من الصين والهند من جانب السلطات الحاكمة.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر، وجاء من بين التعليقات ما يلي :

‏- متبعدوش عن القضية الأساسية ونتلهي في الاضطهاد بس
المشكلة الاساسية ان تركستان الشرقية دولة محتلة من الصين وليست إقليما تابعا لها
متركزوش على أن مسلمي ‎#الإيغور جزء من الصين هيه مش تبع الصين
تركستان الشرقية دولة محتلة مثلها مثل فلسطين
‎#كلنا_مسلمي_الصين_والهند

- ‏اللهمَّ انصر الإسلام وأعز المسلمين فى كل مكان
اللهمَّ اجمع شملهم ولا تسلط عليهم من لا يخافك ولا يرحمنا
‎#كلنا_مسلمي_الصين_والهند

‏- الصين تحرق القرآن والكتب الدينية والسجادات وكل ما يتعلق بالإسلام في تركستان الشرقية!
عندما أُحرق القرآن في أوروبا قامت الدنيا وعرف الجميع، أما في تركستان الشرقية يحرق آلاف من القرآن ولا أحد يهتم للأسف.
‎#كلنا_مسلمي_الصين_والهند

- بيقتلوا فى المسلمين فى جميع أنحاء العالم وبعد كده يقولوا ان المسلمين ارهاب ‎#كلنا_مسلمي_الصين_والهند

- ‏اللهم انصر اخواننا المستضعفين في دينهم في سائر الأوطان ... ⁦❤️⁩⁦❤️⁩
‎#كلنا_مسلمي_الصين_والهند
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