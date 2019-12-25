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رياضة

زيزو يعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة وادي دجلة في الدوري

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 06:27 م
فريق بيراميدز
فريق بيراميدز
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حسن العمدة
أعلن عبد العزيز عبد الشافي، المدير الفني لفريق بيراميدز تشكيل فريقه الذي يواجه وادي دجلة في لقاء الدوري الممتاز على استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع: محمد حمدي - عمر جابر- علي جبر - أحمد أيمن منصور

خط الوسط: إبراهيم حسن- عبد الله السعيد - إيريك تراوري - أحمد توفيق - نبيل عماد دونجا

خط الهجوم: جون أنطوي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد دعدور- ولفريد كانون- محمد حمادة - طارق طه - عمر العيوني- محمد الجباس- رجب بكار

فيما خرج من قائمة بيراميدز في هذه المباراة، أحمد علي بالإضافة إلى إسلام عيسى.
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