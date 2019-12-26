مشروعات الغربية خلال 2019.. توقيع بروتوكول لتطوير العشوائيات بـ 400 مليون جنيه.. ورفع مشروعات الرصف والإنارة والمواصلات

- توقيع بروتوكول مع صندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء بتكلفة 400 مليون جنيه

- حركة المحافظين تكلف الدكتور "طارق رحمي " خلفا للواء "هشام السعيد" - تدشين مبادرة بايدينا نجملها مع مع شباب جامعة طنطا وحزب مستقبل وطن لتوعية المواطنين





شهدت خريطة الأحداث على مستوى قطاع المحليات والخدمات بديوان محافظة الغربية ومجالس المدن والأحياء سلسلة من تطورات الأحداث خلال عام 2019 م من أهمها استمرار القوافل والحملات الداعمة للقرى الأكثر احتياجا ت وتوقيع بروتوكولات لتبني مشكلات المناطق العشوائية واستكمال خطط الرصف وإحلال وتجديد شبكات الصرف الصي ومياه الشرب على مستوي قري ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفر الزيات والسنطة وقطور وسمنود .





وتزامنا مع حركة المحافظين أكد الدكتور طارق راشد رحمي الأستاذ بجامعة قناة السويس ومحافظ الغربية الجديد، أنه التقى عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عقب أدائه اليمين الدستوري لتولي منصب المحافظ بديوان رئاسة الجمهورية.





وأشار أن رئيس الجمهورية خلال اجتماعه بالمحافظين الجدد ونوابهم قد وجه بالاهتمام بالحياة اليومية للمواطن وحل مشكلات الشارع بشكل الدوري والضرورة الجولات الميدانية.





وأشار محافظ الغربية الجديد أنه جار وضع آليات حقيقية ميدانية للوقوف علي أرض الحدث وتفقد مشكلات قري ومراكز المحافظة بالكامل لخدمة الوطن واستكمال مسيرة التنمية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين " .





كما بين محافظ الغربية الجديد بقوله " ربنا يوفقني في خدمة أهلي وشعب الغربية وعلينا التكاتف مع كافه الأجهزه المعنية والأمنية لرفع وتحسين كافة الخدمات " .





وأضاف محافظ الغربية الجديد أنه سيصل إلى ديوان مكتبه بطنطا للممارسة مهام عمله الوظيفي لخدمة الأعمال الإداريه علي مستوي المديريات والوحدات المحلية ومجالس المدن بالمحافظة.





أشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بالمشاركة المجتمعية فى أعمال تطوير مسرح 23 يوليو، وذلك خلال تفقده له، اليوم، للوقوف على آخر مستجدات التطوير بالمحلة الكبري .





وأكد محافظ الغربية أن التكاتف أساس النجاح والتميز، مشيرا إلى أهمية الأنشطة الثقافية والرياضية فى تنمية الوجدان الداخلي للمواطنين .





وكلف محافظ الغربية، بتشكيل لجنة من كلية الهندسة تتضمن متخصصين فى الطرق – المرافق – التنسيق الحضاري لعمل دراسة متكاملة لتطوير مدينة المحلة على أن تراعى فى عملها السمة البصرية والتنسيق الحضارى للمدينة والعمل على تنظيم العمل المجتمعي واستغلال طاقة الشباب .





كما تفقد محافظ الغربية أعمال تطوير منطقة الشون وتجميل الجزيرة الوسطى وإنشاء مقاعد للمواطنين وأحواض زرع بالإضافة إلى توسعة الطريق، موضحًا أنه جار إعداد مخطط لتنظيم أعمال تطوير مدينة المحلة وفق الأولويات الفعلية للارتقاء بمستوى المدينة والمركز .





وخلال الجولة، التقى محافظ الغربية بعدد من رجال الأعمال المشاركين فى أعمال التطوير حيث ناقش آليات العمل خلال الفترة المقبلة، مؤكدا على التواصل مع وزارة الثقافة لإنهاء إجراءات التجهيزات الفنية لخشبة المسرح على أحدث الأنظمة .





كما وجه محافظ الغربية بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية خلال هذه الفترة والتنسيق التام بين (رؤساء الأحياء والطب البيطري والتموين والصحة) والتأكيد على توافر كافة السلع واللحوم والأسماك بكميات كافية بالأسواق، على أن تقوم مديرية الطب البيطري بمتابعة العمل بالمجازر خلال الاحتفالات وتوافر كافة المستلزمات الخاصة بها.





كما أكد محافظ الغربية رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات على مستوى المحافظة وإلغاء جميع الإجازات ومتابعة توافر الأدوية ومضادات السموم وأكياس الدم خلال الإحتفالات ، مشددًا على إتخاذ شركة الكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى باتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية التي من شأنها تمنع إنقطاع الكهرباء أو المياه خلال هذه الفترة.





وفى نهاية الإجتماع مع قيادات تنفيذية بديوان المحافظة أكد محافظ الغربية، التنسيق التام بين جميع القطاعات للخروج بالاحتفالات بالمظهر الذى يليق بالمحافظة.





في ذات السياق دشن محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ مبادرة ( بأيدينا نجملها ) والتي تستهدف (نظافة الشوارع - دهان البلدورات - تجميل الأسوار والميادين - زرعة أشجار – صيانة أعمدة الإنارة) .





وأكد محافظ الغربية أن هذه المبادرة تأتى في نطاق تعظيم العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية في النهوض بالمحافظة في مختلف المجالات.





ووجه رحمي الدعوة لجميع الشباب بالاشتراك الفعال في المبادرات التي ستشهدها المحافظة خلال الفترة القادمة والتي ستضمن مبادرات ( نظافة وتجميل – زيارة المرضى بالمستشفيات – زيارة دور الرعاية للمسنين والأيتام).





على الجانب الآخر؛ أوضح نائب محافظ الغربية أن أعمال المبادرة تشمل شوارع ( محب – الحلو- حسن رضوان ) بنطاق حي ثاني طنطا وشوارع (الفاتح – كفر عصام – يوسف الصديق) بنطاق حي أول طنطا.





وخلال عمل المبادرة؛ قام محافظ الغربية ونائبه بزراعة شجرة والمشاركة في أعمال دهان البلدورات ، كما إلتقى المحافظ بعمال النظافة حيث قدم الشكر إليهم على ما بذلوه من جهد مكثف خلال الفترة السابقة مما ساعد على الإرتقاء بمستوى حالة نظافة الشوارع.





وكان محافظ الغربية الأسبق اللواء هشام السعيد والمدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية المهندس خالد محمد صديق وقعا بروتوكول تعاون مشترك؛ لتطوير المناطق العشوائية بطنطا والمحلة الكبرى بقيمة 400 مليون جنيه.





وأوضح "السعيد " "إن التطوير يشمل 7 مناطق عشوائية عبارة عن 5 مناطق بطنطا وهي (العجيزي - سيجر - السلخانة - قحافة - علي أغا)، وتشمل منطقتين بالمحلة الكبرى هما (التوبة خلف مسجد المحجوب - الخبي أبو القاسم بحي أول المحلة)، فضلًا عن تطوير منطقة (سكة طنطا) في عزبة خضر بحي ثاني المحلة.





وناقش الجانبان أعمال التطوير المطلوب تنفيذها لكل منطقة المقرر بدايتها من اليوم وسوف تنتهي قبل نهاية العام المالي الحالي، لافتًا إلى أن أعمال تطوير منطقة (العجيزي) في طنطا تضم 57 شارعًا بإجمالي أطوال 21 كم.





وأضاف: "أن أعمال التطوير في منطقة الترعة العريضة بسيجر تضم 120 شارعًا بإجمالي أطوال 18 كم، وشملت أعمال التطوير في منطقة (السلخانة) 27 شارعًا بإجمالي أطوال 8 كم، وفي منطقة المرشحة (قحافة) شملت أعمال التطوير 61 شارعًا بإجمالي أطوال 10 كم، وتضمنت الأعمال أيضًا في منطقة (علي أغا) تطوير 48 شارعًا بإجمالي أطوال 14 كم".





وأوضح أنه في مركز المحلة شملت أعمال التطوير منطقة (التوبة) خلف مسجد المحجوب وشارع (الخبي) 5 شوارع بإجمالي أطوال 4 كم، أما منطقة (سكة طنطا) وعزبة خضر تتضمن الأعمال بها 44 شارعًا بإجمالي أطوال 7 كم.



