قبول استئناف النيابة.. الجنايات: حبس رانيا جويلي 45 يوما على ذمة التحقيقات

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، قبول استئناف نيابة أمن الدولة العليا، على قرار إخلاء سبيل رانيا محمود جويلي.



وقررت المحكمة حبس المذكورة 45 يومًا على ذمة القضية رقم 741 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا لاتهامها بالتحريض والاشتراك في أحداث تجمهر وعنف.



ووجهت النيابة للمتهمة ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون، تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات.