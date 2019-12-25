انتخابات البيطريين.. 34 مرشحا حصيلة اليوم الرابع.. ومقعد النقيب لم يتقدم أحد



وتقدم 30 مرشحا علي مقاعد مجالس النقابات الفرعية بمحتلف انواعها.



وتقوم اللجنة المختصة بتلقي طلبات الترشح تفتح أبوابها منذ الساعة ١٠ صباحا وحتى الرابعة عصرا يوميا حتى يوم ٣١ ديسمبر القادم وتقبل الطلبات بالبريد.



وتستمر اللجنة فى تلقى أوراق الأعضاء الراغبين فى الترشح على جميع المقاعد، خلال يومى الجمعة والسبت المقبلين، من العاشرة صباحا، وحتى الرابعة عصرا.



في اليوم الرابع على التوالي، توافد عدد من الأطباء البيطريين الى مقر النقابة العامة لتقديم أوراق ترشحهم إلى لجنة تلقى طلبات الترشح بانتخابات التجديد النصفى، بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، والتى تضم فى عضويتها، كل من: الدكتور أشرف قاسم، الدكتور ناجى سلام، الدكتور الحسينى عوض، على مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين، ونصف مقاعد النقابة العامة، ونقباء المحافظات، وعضوية مجالس النقابات الفرعية، عدا القاهرة، الجيزة، وقنا.



قال الدكتور الحسيني عوض عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، وعضو لجنة تلقي الطلبات الترشح للانتخابات التجديد النصفي، إن اللجنة أنهت أعمال اليوم الرابع لاستقبال تلقي الطلبات.وأعلن الحسيني في تصريحات لصدى البلد، أنه "تقدم اليوم 34 مرشحا علي مختلف المقاعد، منهم 20 طلبا بالبريد، 14 منها سلمت باليد.وأوضح عضو اللجنة، أنه لم يتقدم أحد لمقعد النقيب العام اليوم.وأفاد الحسيني، أن تقدم عدد 1 مرشح على عضوية النقابة العامة فوق السن علي مستوي الجمهورية ، وتقدم 2 مرشحين تحت السن علي عضوية النقابة العامة فوق السن علي مستوي الجمهورية بالإضافة الي 1 مرشح على عضوية القطاع للنقابة العامة.