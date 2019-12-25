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فن

نور توجه رسالة لمتابعيها احتفالا بالكريسماس.. شاهد

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 07:32 م
نور
نور
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مصطفى كرم
هنأت الفنانة اللبنانية نور متابعيها بأعياد الميلاد "الكريسماس" التي بدأ الاحتفال بها مساء أمس 24 ديسمبر وتستمر حتي 7 من يناير القادم.

وكتبت نور عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلة: "‏ميلاد مجيد وعام سعيد يا رب تكون سنة خير وبركة على الجميع".

ولاقت التغريدة ردودا واسعة من متابعيها، وعلق عدد من معجبيها، قائلا:" ‏‎كل سنة وانتى طيبة يا احلا ممثلة في العالم" و "‏‎كل سنة وانتي طيبه استاذة نور" و"عيد ميلاد سعيد عليكي يا نور " و" ‏‎كل عام وانتى بخير".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نور مسلسل "رحيم" الذي عرض في موسم رمضان 2018، الذى لاقى نجاحا كبيرا وقت عرضه.

مسلسل "رحيم" بطولة ياسر جلال ومحمد رياض ودينا وصبري فواز ورياض الخولي وحسن حسني، ومنى فاروق، وهو من تأليف محمد إسماعيل أمين، ﺇﺧﺮاﺝ محمد سلامة، ومن إنتاج شركة "فنون مصر" المملوكة لكل من محمد محمود عبد العزيز وريمون مقار.
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