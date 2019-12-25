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رياضة

عزمي مجاهد: حصانة البرلمان بالملاعب تهدد بتجميد الكرة المصرية دوليا

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 06:35 م
مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك
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يسرى غازى
أكد عزمي مجاهد مدير إدارة المتابعة بـ اتحاد الكرة أن الكرة المصرية تواجه شبح التجميد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" على خلفية امتناع بعض رؤساء الأندية من تنفيذ قرارات لجنة الإنضباط فى الجبلاية استنادا إلى تمتعهم بالحصانة البرلمانية لكونهم أعضاء بمجلس النواب.

قال عزمي مجاهد فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": هناك قانون ولوائح تطبق على الجميع وليس في الرياضة وكرة القدم ما يسمى حصانة برلمانية مشيرا إلى أن الحصانة تعتبر تدخلا حكوميا بما ينذر بتعرض الكرة المصرية إلى شبح التجميد.

أضاف: تطبيق القانون واللوائح هي الفيصل بين عناصر المنظومة الرياضية وتساءل من أمتي في الرياضة اسمها حصانة؟ مبديا إستياءه مما يحدث على الساحة الرياضية فى الوقت الراهن.

تابع: إذا كانت الحصانة البرلمانية تأتي على حساب كسر هيبة الدولة قول علي مصر السلام مشيرا إلى ضرورة تفعيل القوانين واللوائح على الجميع فى الرياضة.

شدد على أن بعض رؤساء الأندية المحلية سبق وأن تعرض إلى عقوبة الإيقاف والغرامة المالية من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" إلى جانب عقوبات تم فرضها من اللجنة الأوليمبية وامتثل لها دون أية اعتراضات وتذرع بالحصانة البرلمانية منوها إلى أنه يتعين على الجميع رفع شعار الخضوع للقوانين وعدم الخلط بين شئون البرلمان والرياضة.
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