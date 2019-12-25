السيسي : لا نقول على المتواجدين بأرضنا لاجئين..ولكن ضيوفا يعملون ويشترون كأنهم مصريون ..فيديو

نشرت الصفحة الرسمية للسفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية علي موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك" مقطع فيديو عن ضيوف مصر ، وهي الصفة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عليهم.



وقال الرئيس السيسي إن مصر تقول علي المتواجدين علي أرضها ضيوفا وليس لاجئين اينما كان عددهم، متابعا:" لا نتحمل أمام أنفسنا وأمام التاريخ وأمام الإنسانية اننا تسببنا في قتلهم ده نتيجة أنهم يقعدوا في مصر ..لا يقعدوا في مصر..هناك جنسيات تعمل في مصر تبيع وتشترى وتعيش وسطنا كأنها مصرية ١٠٠ في المائة".



ويتضمن الفيديو آراء بعض ضيوف مصر عن تواجدهم ، حيث أكدوا أنهم شعروا بالأمان فور تواجدهم في مصر مشيدين بتعامل الشعب المصري معهم كأنهم في بلدهم.







