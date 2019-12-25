طبيب مزيف وقتل وانتحار.. دفتر أحوال أبرز جرائم كفرالشيخ في 2019

أيام قليلة، ونودع عام 2019م، والتي شهدت محافظة كفر الشيخ، خلاله العديد من قضايا القتل والانتحار، وبعض القضايا التي هزأت الرأي العام، منها قضية طبيب المخ والأعصاب المزيف، الذي تبين من خلال حكم محكمة الجنايات عليه قيامه بالكشف على المرضى وعلاجهم دون الحصول على شهادات علمية تؤهله لهذه المهنة السامية.



• جريمة قتل .. المتهمون والمجني عليه أطفال



ومن أبرز القضايا وأشهرها، تلك التي نجحت مباحث مركز كفر الشيخ بالتنسيق مع فرع الأمن العام، في كشف غموضها بفك لغز العثور على جريمة مقتل طفل وإلقاء جثته بإحدى الترع المتاخمة لشريط السكة الحديدية بالقرب من قرية الحمراوي، وتبين أن 3 أطفال من أصدقائه وراء ارتكاب هذه الجريمة الشنعاء، وقام بالتعدي عليه بالضرب.



وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبالفحص، تبين أن الجثة لطفل في مطلع العقد الثاني من العمر عارية الملابس بداخل الترعة المشارة إليها، موثقة اليدين والقدمين بقطعتي قماش بها إصابة بالرأس عبارة عن جرح رضي بالرأس من الجهة اليمنى مع كسر بعظام الجمجمة، وعُثر على ملابسه داخل الأرض ا الزراعية المتاخمة للمجرى المائي، وآثار دماء متناثرة بمكان العثور.



على الفور، تم تشكيل فريق بحث جنائي بقيادة العميد عبد الفتاح المنشاوي، رئيس المباحث الجنائية بكفر الشيخ، والمقدم هيثم الهياتمي، رئيس مباحث مركز كفر الشيخ، وتوصلت التحريات إلى الجثة لطفل يُدعى "خ.م" 11 سنة طفل، لا يعمل، مقيم بإحدى قرى مركز فوه، والمبلغ بغيابه في المحضر رقم 4275 لسنة 2019، إداري مركز فوه، عن بلغ والده "ر.م" 35 سنة عامل، مقرر بغياب نجله من 3 نوفمبر الماضي.



ووجه اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية، فريق البحث لكشف غموض وملابسات الواقعة، وتوصلت جهود الفريق إلى أن مرتكبي الواقعة "ع.ع" 17 سنة، لا يعمل، مقيم بعزبة يونس، سبق اتهامه في القضية رقم 199 لسنة 2018م، جنح أمن دولة طوارئ قسم ثان كفر الشيخ، و"ح.إ" 15 سنة، مقيم قرية أبو طبل، ومبلغ بغيابه عن مسكنه منذ 24 / 11 / 2019م، وسبق اتهامه في القضية 33 لسنة 2017م، جنح أحداث مركز كفر الشيخ "سرقة هاتف محمول"، وع.ي 10 سنوات لا يعمل يقيم مساكن الري، قسم أول كفر الشيخ.



عقب تقنين الإجراءات، ألقت المباحث القبض على المتهمين، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات أقروا بصحتها، واعترفوا بارتكابهم واقعة مقتل المجني عليه، الذي تربطهم بع علاقة من التسول واستجداء المارة وبيع المناديل داخل محطات السكة الحديدية والقطارات والميادين، وأنهم في الليلة السابقة ليوم العثور على جثته قاموا باستدراجه إلى محل الواقعة، و حاولوا ممارسة بعض الأعمال المنافية لكنه رفض، فقاموا بالاعتداء عليه بالضرب بقطعة خشبية وتعدوا عليه جنسيًا، وقاموا بضربه على رأسه حتى فارق الحياة.



وكشفت اعترافات المتهمين الثلاثة أمام رجال المباحث الجنائية، أنهم قاموا بالتخلص من جثة المجني بإلقائها في المجرى المائي الذي عُثر عليه به، عليه تاركين ملابسه بمكان العثور عليها، وأرشد المتهمون عن مكان ملابس عليها آثار دماء كان يرتديها المتهم الأول حال ارتكابه للواقعة التي تخلص منها بمنطقة متاخمة لمحل الواقعة، وقام رجال المباحث بضبط هذه الملابس والتحفظ عليها.



• مقتل عجوز بالمعاش داخل شقته.. والمتهم جزار



وكشفت مباحث كفر الشيخ، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، لغز مقتل عجوز داخل شقته، بعد أن تحللت وانبعث منها رائحة كريهة، حيث تبين أن وراء جريمة قتله، جزارًا بهدف سرقة 2000 جنيه منه، حيث ورود بلاغ من "ح.م" 48 سنة، عامل بالأوقاف، باكتشاف وفاة خاله "ا.س" 70 سنة، بالمعاش، أثناء توجهه لزيارته للاطمئنان عليه.



بالفحص والمعاينة، تبين وجود الجثة مسجاة أرضًا، داخل غرفة نومه بالطابق الأرضي بمنزله المكون من طابقين، وفي حالة تحلل وانبعاث رائحة كريهة، ولا توجد به أي إصابات ظاهرة، وتبين سلامة جميع النوافذ، وأن محتويات دولاب الغرفة ملقاة على الجثة.



بانتداب مفتش الصحة، أفاد بعدم الجزم بسبب الوفاة، كون الجثة قيد الوفاة منذ فترة لا تقل عن 3 أيام، ما يصعب التعرف على الإصابات الظاهرة بها، وبمناقشة نجله "ح.ا" 35 سنة، عامل بمصنع بالإسكندرية، أفاد أن والده يقيم في المنزل بمفرده، ولا يعرف سبب الوفاة.



على الفور، وجه مدير المباحث الجنائية، تشكيل فريق بحث جنائي، برئاسة العميد عبد الفتاح المنشاوي، رئيس المباحث الجنائية، وتوصلت التحريات إلى أن مرتكب الواقعة، م.ف 30 سنة، جزار، مقيم بإحدى قرى مركز دسوق، سبق اتهامه في قضية سرقة ومطلوب للتنفيذ في قضية تبديد والمحكوم عليه فيها غيابيا بالحبس سنة.



ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، الذي اعترف تفصيليًا بارتكاب الواقعة، بدافع السرقة، وأنه سرق 2000 جنيه من المجني عليه، وهاتف محمول خاص، وأرشد عن المسروقات، وجرى ضبط الهاتف ومبلغ 1630 جنيهًا.



• خلافات الميراث تتسبب في مقتل شخص على يد أشقائه



وشهدت إحدى قرى مركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، مشاجرة عائلية بسبب خلافات الميراث، راح ضحيتها عامل على يد أشقائه وأصيب ابنه وزوجته واثنان من أشقائه، حيث تم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى، وحُرِّر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق، تحت إشراف المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابات كفر الشيخ الكلية.



وتبين وقوع مشاجرة بإحدى قرى مركز سيدي سالم، بين م.م 45 سنة، عامل، مصاب بكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ، توفي متأثرًا بإصابته، وزوجته أ.م 32 سنة، ربة منزل، مصابة بجرح بفروة الرأس، وابنهما م.م 11 سنة، اشتباه نزيف بالمخ، وتم نقله إلى مستشفى الطوارئ بطنطا "طرف أول"، وبين أشقائه س.م 37 سنة، ربة منزل مصابة بكدمات بالذراعين، وأ.م 40 سنة، موظف، مصاب بخدوش وكدمات بالصدر، وع.م 42 سنة، ربة منزل.



وكشفت تحريات رجال المباحث، نشوب مشادة بين الطرفين تطورت إلى مشاجرة حامية بسبب خلافات الميراث على قطعة أرض زراعية، حيث أصاب الطرف الثاني شقيقهم المجني عليه الأول فسقط غارقًا في دمائه ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله المستشفى، وتم نقل زوجته وابنه المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.



• خلافات على مصرف تتسبب في مقتل شخص وإصابة 5 آخرين بـ الحامول



كما شهدت إحدى قرى مركز الحامول بكفر الشيخ، مشاجرة حامية بين عائلين، راح ضحيتها فلاح، وأصيب 5 آخرون، بسبب خلافات على مصرف وطريق بين أرضهم الزراعية، ونُقل المجني عليه والمصابون إلى المستشفى، وحُرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق، تحت إشراف المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابات كفر الشيخ الكلية.



وتبين نشوب مشاجرة بين عائلتين، بإحدى قرى مركز الحامول بين "م.ح" 43 سنة، فلاح، مصاب بطلق ناري بالبطن، وتوفي متأثرًا بإصابته، و"م.ص"68 فلاح مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس واشتباه نزيف المخ ونجله "و.م" 24 سنة، فلاح، مصاب برش خرطوش باليد اليمنى، وشقيق الثاني، "ع.ص" 62 سنة، مصاب برش خرطوش بالوجه والرأس "طرف أول".



ونشبت المشاجرة بين الطرف الأول وبين "ن.ل" 56 سنة، مصاب بكدمة في العين، ونجليه "ر.ن" 38 سنة، فلاح، مصاب باشتباه نزيف بالبطن والمخ وتم تحويله لمستشفى السلام الدولي بالمنصورة لاستكمال علاجه، و"م.ن" 25 سنة، فلاح، و"ع.ق" 19 سنة، فلاح، وشقيقه "م.ق" 22 سنة، "طرف ثانٍ"، وذلك لوجود خلافات بين الطرفين على مصرف وطريق بين أرضهم الزراعية، تطور إلى مشاجرة بالأسلحة النارية.



• قبل الحكم عليه بالسجن 5 سنوات.. رسالة قوية من رئيس المحكمة للطبيب المزيف



وجّه المستشار بهاء المري، رئيس محكمة جنايات كفر الشيخ، رسالة مؤثرة، للمتهم "ح.ع"، المتهم بانتحال صفة طبيب مخ وأعصاب، قائلًا له قبل النطق بالحكم عليه بمعاقبته بالسجن 5 سنوات.



قال "المري" للمتهم، "اجترأت على حق من أقدس حقوق البشر، هو الحق في سلامة أجسادهم، فادعيت الطب زورًا وقمت بخداعهم.. وأي طب ادعيت؟ طب المخ والأعصاب، واستمرأت العبث بأمخاخهم وأعصابهم سنين عَدَدَا، وإن تقول لهم إلا كذبًا".



وأضاف: ولم تكتفِ بما اقترفت، بل دعّمته بتزوير، ظننته يغشى عبثك وجهلك، فجئت بأوراق رسمية لطبيب يتطابق اسمك مع اسمه رباعيًا، عدا اللقب، وزوّرت فيها لتخدع بأنه أنت.



واختتم رسالته: "اصطنعت شهادات نسبتها زُورًا لطب القصر العيني والمنصورة لتؤازر كل أولئك من جرم.. إن ما جئت يستأهل أن تنزل بك المحكمة حد العقوبة الأقصى، لولا أنْ راعت بعض ظروف ومُلابسات الدعوى".



وكانت تحقيقات النيابة العامة، قد كشفت أن المتهم، "حسام.ع"، 29 سنة، قد زاول مهنة الطب دون الحصول على تراخيص، وقام بفتح عيادة طبية بناحية سخا لعلاج أمراض المخ والأعصاب، وتزوير شهادة تخرج نسبها إلى كلية الطب القصر العيني، وأخرى نسبها إلى طب المنصورة.



وتبين من خلال أوراق القضية، وتحقيقات النيابة العامة، أن المتهم، قد مارس مهنة الطب على مدار 8 سنوات، وقام بتزوير تصريح ممارسة مهنة نسبه إلى نقابة أطباء الدقهلية لتشابه اسمه مع طبيب آخر، رباعيًا عدا لقب العائلة، وأنه تخصص في علاج أمراض المخ والأعصاب دون سند قانوني.



وكانت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، برئاسة الدكتورة أميرة هانم عبد السلام، مدير الإدارة، قد حرّرت محضرًا ضد شاب لاتهامه بانتحال صفة أخصائي أمراض مخ وأعصاب، ومزاولته المهنة دون ترخيص وفتح عيادة طبية بناحية سخا دون الحصول على أي تراخيص، وانتحال صفة طبيب.



• الانتحار لأتفه الأسباب



و شهد عام 2019م، عددًا من قضايا الانتحار، من أغرب هذه القضايا، ما شهدة مجمع محاكم مطوبس بكفر الشيخ، بقيام متهم بالانتحار قفزا من الطابق الخامس أثناء عرضه على النيابة العامة للتحقيق معه، فسقط على الأرض جثة هامدة.



وتبين قيام ج.م 26 سنة، عاطل، مقيم بإحدى قرى مطوبس، ومتهم في إحدى القضايا، بالقفز من الطابق الخامس أثناء عرضه على النيابة العامة للتحقيق معه، وصرحت النيابة بدفن الجثة عقب توقيع الكشف الطبي من قبل الطب الشرعي، وعدم وجود شبهة جنائية.



كما شهدت مدينة كفر الشيخ، واقعة مؤسفة، حيث أقدم بائع متجول يبلغ من العمر نحو 23 عامًا، على التخلص من حياته، إثر نشوب مشادة كلامية مع والده، وذلك بأن تناول قرص مخصص لحفظ الغلال، ونُقل إلى المستشفى في حالة إعياء شديدة، ولفظ أنفاسه الأخيرة.



وكان اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا، من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول "م.ع" 23 سنة، بائع متجول، إلى المستشفى العام، مصابًا بإعياء شديد وقيء، على خلفية اشتباه تسمم نتيجة تناول قرص من أقراص حفظ الغلال، وتوفي متأثرًا بإصابته.



وكشفت التحريات الأولية، التي قام بها الرائد سعد الليبيشي، رئيس مباحث قسم أول كفر الشيخ، تحت إشراف العميد عبد الفتاح المنشاوي، رئيس المباحث الجنائية، عن حدوث مشادة كلامية بين المتوفى، ووالده، فدخل غرفته، وتناول قرصًا من حفظ الغلال، وفوجئت والدته عقب ذلك بشعوره بإعياء شديد وقيء.

