الزناتي يستعرض جهود النقابة خلال مشاركته في تكريم معلمي السيدة زينب





ولفت الى ادخال بعض الأمراض الأخرى الى الميزة التكافلية خلال شهر أبريل القادم؛ لتغطية عدد أكبر من مرضى المعلمين.



من جانبه أشار محمد عبد الله الأمين العام لنقابة المعلمين الى سعي النقابة الدائم للحصول على حقوق المعلمين، والمطالبة بذلك أمام جميع الجهات المعنية ومنها تحريك أساسي المرتب وتفعيل المادة 86 من قانون الكادر ورفع الأجور وغيرها من المطالب المستحقة للأعضاء الذين هم أساس تطوير العملية التعليمية.



وأعرب الدكتور إبراهيم الشبكشي رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بجنوب القاهرة عن تقديره وشكره لخلف الزناتي النقيب العام للمعلمين على حرصه وتواجده وسط أبناءه وتكريمهم ومتابعته الدائمة لهم من أجل حل قضاياهم، وتقديم الخدمات والأنشطة الممكنة لهم، وبدوره هنأ الزناتي جميع المعلمين المكرمين، وأشاد برئيس وأعضاء اللجنة النقابية بالسيدة زينب في الوقوف بجانب المعلمين ورعايتهم.



وقال حمدي الخواص رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بالسيدة زينب إن للنجاح قيمة ومعنى وأن ذلك النجاح يكمن خلفه جنود مجهولة من المعلمين الذين تفانوا وأخلصوا في العمل، وأخرجوا ما لديهم من ابداع لطلابهم وغرسوا فيهم كل معاني التميز داخل جدران الفصول بإمكانيات متواضعة فاستحقوا التكريم الرمزي من اللجنة النقابية للمعلمين بالسيدة زينب؛ ليكون ذلك حافزا لهم ولزملائهم في تقديم أفضل ما لديهم.



حضر الحفل كلً من الدكتور خالد عبده رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بمصر القديمة ومحمد إمام أمين صندوق النقابة الفرعية للمعلمين بشرق القاهرة ورؤساء وأعضاء اللجان النقابية بجنوب القاهرة ولفيف من الإعلاميين والصحفيين والقيادات التنفيذية والتعليمية والنقابية.

شارك خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب اليوم، في حفل تكريم معلمي السيدة زينب.وشهد الحفل تكريم 100 معلم مثالي و30 من رواد العمل النقابي؛ الذين أدوا رسالتهم السامية، وساهموا في تخريج العديد من الأجيال؛ ليكونوا شرايين جديدة تساهم في التنمية.وهنأ الزناتي خلال كلمته المعلمين المكرمين واستعرض بعض انجازات النقابة خلال الأعوام القليلة الماضية من مصايف ورحلات عمرة بدعم 25 % وزيادة الميزة التأمينية من 13 إلى 23 ألف جنيه خلال 3 سنوات فقط، وايضًا زيادة قيمة القرض الحسن من 5 إلى 15 ألف جنيه تسدد على 60 شهرا بدون فوائد، بالإضافة الى استحداث ميزة تكافلية لم تكن موجودة من قبل وهي صرف مبلغ 20 ألف جنيه لا ترد لأصحاب الأمراض المستعصية.