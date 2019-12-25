محافظ أسوان يشيد بجهود المجتمع المدني في إنجاح مبادرة "نظف بلدك"

أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالجهود التى بذلها المجتمع المدني والمرأة والشباب فى إنجاح فعاليات مبادرة " نظف بلدك " التى تم إطلاقها أثناء الحوار المجتمعى لمواجهة مشكلة النظافة العامة حيث تم تنفيذها فى مطلع الأسبوع الحالى بمشاركة مكثفة من العاملين بمجلس المدينة والأحياء والقطاعات وبعض المديريات الخدمية .



ولفت المحافظ إلى أن الاستجابة الإيجابية من المجتمع المدنى كان لها أكبر الأثر فى دعم جهود المحافظة فى هذا التحدى الكبير ليس فقط على أرض الواقع التى لمسها المواطن فى الشارع الأسوانى ، ولكن من خلال الأفكار والرؤى البناءة التى تم طرحها فى الحوار المجتمعى .



وقال محافظ أسوان إن هذه الأفكار والرؤى أثمرت عن تنفيذ خطوات سريعة منها توحيد الإشراف على منظومة النظافة والبدء فى اتخاذ إجراءات حازمة ضد مخازن النباشين .



والجدير بالذكر أن هناك العديد من جمعيات تنمية المجتمع التى قامت بالمشاركة فى مبادرة " نظف بلدك " وخاصة فى الأحياء الشعبية ، وهو الذى توازى مع قيام مجموعات من الشباب والفتيات بأعمال دهانات وشعارات للتوعية على أسوار المدارس والمبانى ، بجانب دهان أعمدة الإنارة والبلدورات ، ليتواكب ذلك مع قيام عمال ومعدات مشروع النظافة والشركة برفع تراكمات الأتربة والمخلفات .