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توك شو

سفير الصين بالقاهرة يكشف حقيقة اضطهاد وتعذيب مسلمي الإيجور | فيديو

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 07:21 م
السفير الصيني في
السفير الصيني في القاهرة
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توك شو
قال سفير الصين بالقاهرة "لياو ليتشيانغ"، إن ما يتداول على السوشيال ميديا من اضطهاد الصين لـ قومية الإيجور، مجرد أخبار مزيفة وغير حقيقية.

وتابع سفير الصين بالقاهرة، خلال حواره ببرنامج "حديث المساء"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، مساء الأربعاء، أن من يقف وراء هذه الأخبار المزيفة والكاذبة يد سوداء من القوى المختلفة، تهدف لتخريب العلاقات الدولية الهامة بين الصين و مصر والعالم العربي والإسلامي على حد سواء.

ونوه السفير الصيني بالقاهرة، إلي أن الشعب المصري يمتلك حضارة كبيرة، ومن المؤكد امتلاكه الحكمة لتمييز الشائعات المنتشرة على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح السفير الصيني بالقاهرة أن صور تعذيب المسلمين على الإنترنت بعضها ليس في الصين، وبعضها صور تم تمثيلها وصناعتها من قبل احدى المؤسسات الدينية غير الشرعية في بكين.

وأشار السفير الصيني في القاهرة، إلى أن بعض الحسابات التي تنشر صور تعذيب المسلمين، تحمل علم إحدى المنظمات الإرهابية تسمى بحركة تركمانستان الشرقية الإسلامية المصنفة من قبل الأمم المتحدة منظمة إرهابية.
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