شاهد.. في أول ظهور له مع ميلانيا.. ماذا قال ترامب عن إجراءات عزله

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محمد علي



واختار الرئيس الأمريكي



ولم يجب



في وقت سابق، حضر



وقرر مجلس النواب تهمتين بحق



نشرت صحيفة فويس أوف أمريكا، فيديو للرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفقة زوجته ميلانيا عشية عيد الميلاد وهم يتمنيان للأمريكيين ميلادًا سعيدًا.واختار الرئيس الأمريكي ترامب والسيدة الأولى ميلانيا، أن يتواجدا في عشية عيد الميلاد في منتجع مار لاجو الرئاسي، في أول ظهور للزوجين معًا بعد اقرار مجلس النواب الأمريكي بالاتهامات ضد الرئيس تمهيدًا لعزله.ولم يجب ترامب ، بعد أقل من أسبوع من توجيه قرار العزل له من قبل مجلس النواب، على أسئلة أحد الصحفيين، عما إذا كان سيصلي من أجل رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في الكنيسة، واكتفى بقوله: "سنذهب لعام عظيم".في وقت سابق، حضر ترامب حفل عيد ميلاد في كنيسة تتبع الطائفة المعمدانية.وقرر مجلس النواب تهمتين بحق ترامب ، وهما استغلال السلطة وتعطيل عمل المجلس، وهما الذان يقودان إلى جلسة فيي مجلس الشيوخ الأمريكي الشهر المقبل.

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