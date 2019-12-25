موعد أول اجتماع لمجلس إدارة نادي القضاة بتشكيله الجديد

يعقد مجلس إدارة نادي قضاة مصر المنتخب؛ أول اجتماع بتشكيله الجديد برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن.



وتحدد يوم الجمعة المقبل ٢٧ ديسمبر الجاري لأول اجتماع لمجلس إدارة النادي بتشكيله الجديد، صرح بذلك المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة.



وأسفرت الانتخابات التى أجريت يوم الجمعة الماضي التى شهدت إقبالا غير مسبوق عن فوز القائمة كاملة عدا مقعد واحد التى تشكل منها المجلس الجديد.



ويتضمن جدول أعمال المجلس فى تلك الجلسة تشكيل هيئة المكتب واللجان الفرعية وتوجيه الشكر للقضاة أعضاء الجمعية العمومية.



وكذلك الإعداد لفعاليات الاحتفالية الكبرى التى ستقام بمناسبة افتتاح نادى القضاة بشامبليون بعد الانتهاء من أعمال التطوير الشامل والحضارى التى تمت به وسيتوج الاحتفال بتوجيه الدعوة للرئيس عبدالفتاح السيسي لحضور مراسم افتتاح هذا النادى العريق الذى سبق وأن افتتحه الملك فاروق عند إنشائه فى عام ١٩٤٩.