الحصانة البرلمانية في الملاعب.. فقيه دستوري: تعرض النشاط الرياضي للإيقاف

أكد الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري، أنه لا يجوز مخالفة قرارات اتحاد الكرة أو اللجنة الأولمبية أو أي جهة رياضية، حتى لو كان ذلك بنص دستوري، وفي ظل وجود الحصانة البرلمانية أيضًا.



وقال الدكتور جمال جبريل، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن: "مخالفة الميثاق الأولمبي وقرارات الجهات التابعة له، ومنها اتحاد الكرة، بداعي وجود حصانة برلمانية، يعرض النشاط الرياضي للإيقاف".



وأضاف أستاذ القانون الدستوري، أن الأحكام القضائية الصادرة ضد او لصالح أشخاص ينتمون إلى المنظومة الرياضية، يعتبر تدخلا حكوميا، وفقًا لميثاق اللجنة الأولمبية، ناهيك عن التدخل المباشرة وعدم الامتثال للقرارات التأديبية الصادرة عن اتحاد الكرة.



وحذر الدكتور جمال جبريل من إقحام البرلمان والحصانة البرلمانية في المجال الرياضي، حتى لا تواجه مصر مشكلة تتعلق بتجميد النشاط الرياضي بها.



ولفت إلى أن الرجوع للبرلمان قبل اتخاذ القرارات التأديبية الرياضية، فيه خروج عن الميثاق الأولمبي ولوائح الفيفا ويعتبر تدخلًا حكوميًا.