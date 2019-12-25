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محافظات

ملاعب أوروبية في جبال سانت كاترين | دعوات لاستضافة الفرق القومية.. صور

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 07:44 م
ملاعب أوروبية في
ملاعب أوروبية في جبال سانت كاترين
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ايمن محمد
جذبت ملاعب سانت كاترين الخضراء التي قامت بإنشائها وزارة الشباب والرياضة رواد مواقع التواصل الاجتماعي وهي تبدو مثل الملاعب الأوروبية وتحيطها الجبال من كل جانب حيث إن تلك الملاعب الاولى بالنجيل الصناعي وكانت حلم لأبناء سانت كاترين إن يكون لديهم ملعب خماسي قانوني .

وقال سليمان الجبالي المشرف على فريق كرة القدم بمركز شباب سانت كاترين إن شباب سانت كاترين يعشقون كرة القدم وكانوا يتدربون في الجبال وعلى الرمال وينافسون جميع المدن ويحصلون على مراكز متقدمة بفضل اللياقة البدنية العالية التي اكتسبوها من صعود الجبال والطبيعة الجبلية .

وقد دعا أبناء سانت كاترين الفرق والمنتخبات للتدريب في سانت كاترين حيث انها نفس اجواء اوروبا من حيث انخفاض درجة الحرارة .

من جانبه أكد محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة إن وزارة الشباب والرياضة أنشئت ملعبان بسانت كاترين ملعب خماسي وآخر قانوني بنجيل صناعي بتكلفة ٦ ملايين جنيه .

وتم افتتاحهما خلال ملتقى الاديان بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وتم دعم مركز شباب سانت كاترين بملعب بلياردو وطاولة وتنس طاولة ووحدة العاب اطفال وعدد من المقاعد و كولدير مياه.
ملاعب أوروبية في جبال سانت كاترين | دعوات لاستضافة الفرق القومية.. صور
ملاعب أوروبية في جبال سانت كاترين | دعوات لاستضافة الفرق القومية.. صور
ملاعب أوروبية في جبال سانت كاترين | دعوات لاستضافة الفرق القومية.. صور
ملاعب أوروبية في جبال سانت كاترين | دعوات لاستضافة الفرق القومية.. صور
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