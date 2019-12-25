إبراهيم زهران: مصر تشجع الاتفاقيات البترولية لزيادة الإنتاج.. فيديو

قال الدكتور إبراهيم زهران الخبير البترولى، إن الصحراء الغربية بصفة عامة بها إمكانيات هائلة للوصول إلى اكتشافات وتنمية وإنتاج البترول ويكون الناتج أضعاف الانتاج الحالي .
وأضاف " زهران" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع علي قناه " dmc"، أن اتفاقية التنقيب سيكون موقعها بني سويف وخصص لها 155 مليون دولار للقيام بحفر 30 بئر بترول بالإضافة إلى 11 مليون دولار منحة توقيع الاتفاقية.
وأوضح أننا نتمنى ان يتم اكتشاف العديد من عيون البترول في هذه المنطقة لأنها غنية بالموارد البترولية .
وتابع" زهران" أن مصر تقوم بتشجيع مثل هذه الاتفاقيات لأنها تساعد على زيادة الإنتاج للبترول لأن مصر من الدول الغنية بحقول البترول .
واستكمل" زهران " أن هذه الاتفاقات تقوم بجذب العديد من الاستثمارات الى الصحراء الغربية لما تتميز به .
وأضاف " زهران" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع علي قناه " dmc"، أن اتفاقية التنقيب سيكون موقعها بني سويف وخصص لها 155 مليون دولار للقيام بحفر 30 بئر بترول بالإضافة إلى 11 مليون دولار منحة توقيع الاتفاقية.
وأوضح أننا نتمنى ان يتم اكتشاف العديد من عيون البترول في هذه المنطقة لأنها غنية بالموارد البترولية .
وتابع" زهران" أن مصر تقوم بتشجيع مثل هذه الاتفاقيات لأنها تساعد على زيادة الإنتاج للبترول لأن مصر من الدول الغنية بحقول البترول .
واستكمل" زهران " أن هذه الاتفاقات تقوم بجذب العديد من الاستثمارات الى الصحراء الغربية لما تتميز به .