حكم تهنئة غير المسلمين في أعيادهم

ورد سؤال لدار الإفتاء من سائل يقول" "أعيش في بلد أجنبي يتبادل الناس فيه المجاملات في المناسبات المختلفة، ويبادلوننا نحن المسلمين التهنئة في الأعياد الإسلامية، فهل يجوز لي أن أقوم بتهنئة غير المسلمين في أعيادهم؟".



أجابت الدار الإفتاء في فتوى لها ، أن الإسلام دينٌ كلُّه سلامٌ ورحمةٌ وبرٌّ، يأمر أتباعه بالإحسان إلى الناس جميعًا، ولا ينهاهم عن بر غير المسلمين، وإهدائهم، وقبول الهدية منهم، وما إلى ذلك من أشكال البر بهم.



وأضافت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبل الهدايا من غير المسلمين كما ثَبَت في صحيح السنة، وعلى هذا النهج سار الصحابة الكرام والأئمة الأعلام، ونص الفقهاء على جواز تهنئة غير المسلمين بأعيادهم مع مراعاة ألَّا يقترن ذلك بطقوس دينية أو ممارسات تخالف ثوابت الإسلام.



ونبه الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أن تهنئة غير المسلمين بعيدهم جائز شرعًا، مشددًا على أن الإسلام دينٌ كلُّه سلامٌ ورحمةٌ وبرٌّ وصلة، يأمر أتباعه بالإحسان إلى الناس جميعًا.



وقال مفتى الجمهورية إن الإسلام لا ينهى المسلمين عن بر غير المسلم ووصلهم، وإهدائهم، وقبول الهدية منهم، وما إلى ذلك من أشكال البر بهم، بل يأمر بهذا كله ما لم يُظهر الآخرُ العداء، مشيرًا إلى أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- القدوةَ الحسنةَ في التطبيق؛ كان يقبل الهدايا من غير المسلمين كما ثَبَت في صحيح السنة.



وأوضح أنه من هنا فهم علماء الإسلام أن قبول هدية غير المسلم ليس فقط مستحبًّا لكونه من باب الإحسان، بل لكونه سُنَّةَ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وعلى هذا النهج سار الصحابة الكرام والأئمة الأعلام؛ فروي شهود بعضهم أعياد غير المسلمين والأكل من الأطعمة المُعَدَّة للأكل فيها، مستحسنين لها بلا أدنى حرج، ونص الفقهاء على جواز تهنئة غير المسلمين بأعيادهم مع مراعاة أن لا يقترن ذلك بطقوس دينية أو ممارسات تخالف ثوابت الإسلام.