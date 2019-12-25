AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

افتتحها الرئيس السيسي اليوم | كل ما تريد معرفته عن مزرعة الفيوم للتسمين.. فيديو

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 07:53 م
صدى البلد
Advertisements
محمد حليم قنديل
قال الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، إن اليوم كان إطلاق أول المشروعات العملاقة فى مبادرة الرئيس السيسى لتوفير مليون و500 رأس حيوان ماشية فى مصر.

وأضاف محافظ الفيوم، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحياة اليوم" والمذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن مزرعة الفيوم هى مزرعة متكاملة فى كافة أركانها.

وتابع الدكتور أحمد الأنصارى، أن تلك المزرعة هى مزرعة تسمين الحيوانات، مضيفا أن المزرعة يوجد بها معمل وراثى يعمل بمستوى عالى من الكفاءة.

وأوضح محافظ الفيوم، أن أفتتاح المزرعة وفر فرص عمل كثيرة لأبناء المحافظة وغيرها من المحافظات.

وأشار الدكتور أحمد الأنصارى إلى أن، الرئيس السيسي قال فى افتتاح المزرعة " أن تلك المزارع تعمل على سد الفجوة الغذائية وتوفير فرص عمل".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد| محافظ الفيوم يؤدى اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسى

محافظ الفيوم الجديد: لا مكان لمقصر أو مهمل

الرئيس: المال العام ليس مباحا.. والقضية ليست قضية إنشاء وإنما إدارة.. فيديو

السيسي لوزير الزراعة : أنا معاك في تشغيل الـ 51 مزرعة المتوقفة لو هتعمل نقلة حقيقية

الرئيس السيسي يفتتح مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بمحافظة الفيوم.. القصة كاملة

ترشيحاتنا

توقفي عن رميه | حيلة فعالة من بواقي الزبادي

بعد مشاركته في أول مران جماعي | شاهد ماذا قالت جماهير الأهلي لـ كهربا؟

أمام الإعلام.. أردوغان: شامم ريحة دخان.. ورئيس تونس: دا الغدا.. شاهد

صور جريئة | ابنة منال سلامة وعادل أديب تظهر على شاطئ في ماليزيا

عقيلة صالح يفضح تصريح أردوغان بشأن وجود مليون تركي في ليبيا

شاهد.. في أول ظهور له مع ميلانيا.. ماذا قال ترامب عن إجراءات عزله

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملاعب أوروبية في جبال سانت كاترين | دعوات لاستضافة الفرق القومية.. صور

الريحان والتين | أطعمة تزيد من القدرة الجنسية لدى الرجال

باربى الفن.. هنا الزاهد تخطف الانظار بـ إطلالة جديدة.. شاهد