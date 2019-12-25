افتتحها الرئيس السيسي اليوم | كل ما تريد معرفته عن مزرعة الفيوم للتسمين.. فيديو

قال الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، إن اليوم كان إطلاق أول المشروعات العملاقة فى مبادرة الرئيس السيسى لتوفير مليون و500 رأس حيوان ماشية فى مصر.



وأضاف محافظ الفيوم، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحياة اليوم" والمذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن مزرعة الفيوم هى مزرعة متكاملة فى كافة أركانها.



وتابع الدكتور أحمد الأنصارى، أن تلك المزرعة هى مزرعة تسمين الحيوانات، مضيفا أن المزرعة يوجد بها معمل وراثى يعمل بمستوى عالى من الكفاءة.



وأوضح محافظ الفيوم، أن أفتتاح المزرعة وفر فرص عمل كثيرة لأبناء المحافظة وغيرها من المحافظات.



وأشار الدكتور أحمد الأنصارى إلى أن، الرئيس السيسي قال فى افتتاح المزرعة " أن تلك المزارع تعمل على سد الفجوة الغذائية وتوفير فرص عمل".

