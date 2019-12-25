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أخبار البلد

مرعي مدكور: الإعلانات على الفضائيات مؤذية خاصة الطبية

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 07:49 م
الدكتور مرعي مدكور،
الدكتور مرعي مدكور، عميد كليه الاعلام جامعه 6 اكتوبر
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محمد غالي
قال الدكتور مرعي مدكور، عميد كليه الاعلام جامعه 6 أكتوبر، إن الإعلانات على الفضائيات مؤذية بشكل كبير وخاصة الطبية والدوائية منها.

وأوضح مدكور، أنه يجب فرض عقوبات صارمة على مخالفات القنوات الفضائية أو غيرها من وسائل الإعلام، التي تستضيف غير المؤهلين للحديث عن العمليات والأدوية ومستحضرات التجميل، بالاضافة الى الاعلانات الطبية غير المسموح بها.

وأكد مرعي في تصريحات لـ"صدي البلد" ان المسؤول عن وضع الضوابط والجزاءات على التلفزيون المجلس الأعلى للإعلام، وبالنسبة للصحافة المطبوعة يراقبها المجلس الاعلى للصحافة، مضيفا انه يجب اخذ تراخيص من وزارة الصحة ليظهر مؤدي الخدمة الطبية.

وعلي الجانب الآخر أضاف عميد كلية الاعلام، ان المجلس الاعلى للاعلام وضع ضوابط للفواصل الإعلانية، بحد أقصى 3 مرات في الحلقة الواحدة، مضيفا أنه يجب تشديد العقوبة على المخالفين.

وأشار مدكور، ان الان اصبحت الإعلانات يتخللها دراما، والتي خلقت مصاريف ليس لها اي قيمة على عاتق المواطنين.

وطالب عميد الإعلام، بعودة دور وزير الاعلام، ليضع استراتيجيات وتعليمات للتنفيذ و زيادة إيجابية الموقف.
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