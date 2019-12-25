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فن

رانيا ملاح تثير الجدل خلال احتفالها بـ الكريسماس.. شاهد

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 08:13 م
رانيا ملاح
رانيا ملاح
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مصطفى كرم
شاركت الفنانة رانيا ملاح جمهورها بالاحتفال بالكريسماس عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت رانيا ملاح مجموعة من الصور لها أثناء احتفالها بالكريسماس مرتدية فستاناً كب قصير جدًا باللون الأحمر اللامع حامله كلبها بين يديها وبجانبها بعض هدايا الكريسماس.

ولقيت الصورة ردوداً واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "احلي كريسماس في العالم" و"الاهلي فوق الجميع" و"العسل بزيادة" و"كل سنة وانتي طيبة".

يذكر أن آخر أعمال رانيا ملاح، هو مسلسل السرايا، وهو بطولة مجدي كامل وسوسن بدر وأميرة فتحي ودنيا وتأليف أحمد صبحي، وإخراج عصام حلمي.

مسلسل السرايا تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول الطبقات الثرية ومشاكلها في المجتمع ومن تأليف أحمد صبحي وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.
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