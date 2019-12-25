عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري الرياضي للإعاقات الذهنية يكشف تفاصيل المزج بين الرياضة والفن

قال محمود الشيخ، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري الرياضي للإعاقة الذهنية، إن المجلس هو المسؤول عن تنظيم كافة المحافل الرياضية وتنظيم خروج البعثات المصرية للخارج من ذوي الهمم.



ونوه "الشيخ"، خلال لقاء تلفزيوني مع علي قناة "ام بي سي مصر" الفضائية، إلي أن المجلس أنشئ خلال 2014 ولكنه قام بالعديد من الإنجازات الكبري والهامة، خاصة في ظل وجود ادارة واعدة.



وتابع، أنهم يعملون علي تحفيز الاطفال وذوي الهمم، خاصة مع وجود العديد من المواهب الفنية الإبداعية التي يسعون لأبرازهم وتحفيز الاطفال للعمل عليها.