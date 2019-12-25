علي السيد: الاهتمام بالإدارة عامل رئيسي في نجاح المشروعات القومية.. فيديو

قال الكاتب الصحفي علي السيد، إننا نعاني من مشكلة الإدارة في مصر وهي المشكلة الرئيسية التي نعاني منها، موضحا أن المدير الناجح يستطيع اختيار وتأهيل الموظفين والعاملين للمستوى الصناعي والزراعي.



وأضاف على السيد خلال لقائه على قناة «إم بي سي مصر» الدولة تعمل على استغلال المزايا النسبية لكل محافظة لتحقيق التنمية الشاملة، مشيرا إلى أن هناك نهضة في القطاع المصرفي، بسبب تولي كفاءات مهمة استطاعوا تحقيق نجاحات.



وأشار على السيد، إلى أن الاهتمام بالإدارة هو العامل الرئيسي في نجاح المشروعات القومية وتحقيق ثمارها المرجوة، لافتا إلى أن الادارة السبب في نجاح أو فشل المؤسسات، ولابد القطاع العام يعمل بنفس كفاءة القطاع الخاص.