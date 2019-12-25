الخير في باطن الأرض.. مصر توقع 4 اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز باستثمارات 155 مليون دولار.. ومنح حوالي 5ر10 مليون دولار تشمل حفر 30 بئرًا.. وقريبا توقيع 19 اتفاقية جديدة

طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية:

- 4 اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز باستثمارات 155 مليون دولار

- منح توقيع حوالى 5ر10 مليون دولار تشمل حفر 30 بئرًا

- منذ ثورة 30 يونيو 2013 تم إبرام 103 اتفاقيات بترولية

- سيتم لاحقًا توقيع 4 اتفاقيات أخرى، فضلًا عن 9 اتفاقيات جديدة وافق عليها مجلس النواب



أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية استدامة قطاع البترول فى توقيع الاتفاقيات البترولية الجديدة باعتبارها الركيزة الأساسية وحجر الزاوية التى تقوم عليها الأنشطة البترولية المختلفة من أعمال بحث واستكشاف وتنمية وإنتاج، مما يسهم فى تعزيز وتعظيم احتياطى وإنتاج مصر من البترول والغاز ليستمر قطاع البترول كأحد الروافد الهامة فى جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم الاقتصاد القومى.



جاء ذلك خلال توقيع وزير البترول 4 اتفاقيات بترولية جديدة للبحث عن البترول والغاز الطبيعى وإنتاجهما بمناطق الصحراء الغربية وخليج السويس ووادى النيل باستثمارات حدها الأدنى 155 مليون دولار ومنح توقيع حوالى 5ر10 مليون دولار، وتشمل حفر 30 بئرًا بحضور الجيولوجى أشرف فرج، وكيل أول وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشاف، والمهندس عابد عز الرجال، الرئيس التنفيذى لهيئة البترول، والمهندس محمد عبد العظيم، رئيس شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول.



وعقب التوقيع، قال وزير البترول إن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب خلال الاجتماع الأخير بالاستمرار فى التوسع وزيادة خطط البحث والاستكشاف بهدف تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من جميع الإمكانيات والثروات الطبيعية، وهو ما تسعى إليه خطط وبرامج عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة من خلال طرح مزايدات عالمية جديدة وإبرام المزيد من الاتفاقيات البترولية.



وأضاف أنه بتوقيع هذه الاتفاقيات الأربعة، يصل عدد الاتفاقيات البترولية التى أبرمتها وزارة البترول مع المستثمرين والشركاء منذ ثورة 30 يونيو 2013 وحتى الآن إلى 103 اتفاقيات بترولية، مشيرا إلى أنه سيتم لاحقًا توقيع 4 اتفاقيات أخرى، فضلًا عن 9 اتفاقيات جديدة وافق عليها مجلس النواب، وجار استصدار مشروع القوانين الخاصة بها.



الاتفاقية الأولى بمنطقة امتياز جنوب شرق سيوة بالصحراء الغربية مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أيوك باستثمارات حدها الأدنى حوالى 17 مليون دولار، ومنحة توقيع حوالى 2ر1 مليون دولار لحفر 4 آبار جديدة.



والاتفاقية الثانية بمنطقة امتياز تنمية غرب الرزاق بالصحراء الغربية مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك باستثمارات حدها الأدنى حوالى 34 مليون دولار، ومنحة توقيع 5 ملايين دولار لحفر 13 بئرًا جديدة.



والاتفاقية الثالثة بمنطقة امتياز شمال بنى سويف بمنطة وادى النيل مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ميرلون الفيوم باستثمارات حدها الأدنى حوالى 36 مليون دولار، ومنحة توقيع 3,2 مليون دولار لحفر 8 آبار جديدة.



والاتفاقية الرابعة بمنطقة امتياز جنوب شرق رأس العش بخليج السويس بين شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول وشركتى باسيفيك وزد إن بى، باستثمارات حدها الأدنى حوالى 68 مليون دولار ومنحة توقيع 2 مليون دولار لحفر 5 آبار جديدة.