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رياضة

الترسانة يتعادل مع منتخب جمعية اللاعبين المحترفين

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 08:04 م
صدى البلد
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عبدالله هشام
انتهت المباراة الودية بين فريق الترسانة ومنتخب جمعية اللاعبين المحترفين غير المقيدبن بأندية بالتعادل ١/١ وتقدم فريق جمعية اللاعبين المحترفين بهدف أحرزه لاعب منتخب موريتانيا الأولمبي أحمد الفلانى الذى ظهر بشكل متميز خلال المباراة برغم عدم ارتباطه باى نادى واستطاع الترسانة التعادل بضربة جزاء لتنتهى المباراة بالتعادل.

وصرح مجدى عبد الغنى رئيس جمعية اللاعبين المحترفين بأن فريق الجمعية ظهر بشكل جيد وكان الأفضل طوال المباراة وهذا الجهد ينسب للجهاز الفنى بقيادة ابو العينين شحاتة المدير الفني للجمعية حيث استطاع ان يصل بهؤلاء اللاعبين إلى هذه الفورمة فى وقت قصير جدا.

صرح الكابتن حمزة عبدالوهاب مدير شئون اللاعبين بالجمعية والمشرف العام على المعسكر بأن عدداً من أندية الدوري الممتاز والدرجة الثانية طلبوا منه التعاقد مع بعض لاعبى فريق الجمعية ومنهم نادى الاعلاميين اثنين من اللاعبين إلى جانب نادى الشرقية للدخان ونادى الترسانة الذى طلب التعاقد مع ديفيندر الفريق.

وأضاف أنه تم منح اللاعبين راحة لمدة يومين على أن يتم التجمع الأسبوع القادم لاستكمال المعسكر المفتوح الذى سوف يتخلله عدد من المباريات الودية.
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