رئيس قطاع الثروة الحيوانية: أسعار الحيوانات والدواجن انخفضت 20% .. فيديو

الحكومة تنفذ أول مشروع لتحويل مزارع الدواجن من النظام المفتوح للمغلق بتمويل البنك الأهلى.. برلمانيون: عرضها علي لجنة الزراعة ضرورة.. ومطالب بتخفيض سعر الاعلاف