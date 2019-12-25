رئيس قطاع الثروة الحيوانية: أسعار الحيوانات والدواجن انخفضت 20% .. فيديو

قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة ، إن المشروعات الضخمة التي قامت بها القوات المسلحة في إطار الخدمة التي تقدمها للمجتمع المدني تنعكس آثارها ونتائجها بشكل واضح وملموس في الشارع المصرى ، كما اننا لو قمنا بمقارنة أسعار الحيوانات منذ سنتين حتى الآن سنجد ان الاسعار الان ارخص من الفترة السابقة.
وأضاف " سليمان" خلال لقائه في برنامج" اليوم" المذاع علي قناه "dmc"،أن أسعار اللحوم والدواجن اليوم مقارنة بها منذ سنتين قامت بالنزول بنسبة تتراوح مابين 10 %الي 20% ، كما ان وزارة الزراعة تعمل على تطوير الثروة الحيوانية والداجنة من خلال ثلاثة محاور أساسية .
وأوضح "سليمان" ان وزارة الزراعة تعمل على أهداف واضحة وخطط متوازية مع بعضها سواء كانت قصيرة أو بعيدة المدى .
وتابع أن وزارة الزراعة لديها 3 محاور رئيسية لتنمية وتطوير الثروة الحيوانية وهى تعمل علي زيادة أعداد وكميات رؤوس الحيوانات .
واستكمل " سليمان " أن هناك قرارا وزاريا صدر بخصوص وقف ذبح الحيوانات البتلو وتسمينه قبل ذبحه الى 400 كيلو جرام.
وأضاف " سليمان" خلال لقائه في برنامج" اليوم" المذاع علي قناه "dmc"،أن أسعار اللحوم والدواجن اليوم مقارنة بها منذ سنتين قامت بالنزول بنسبة تتراوح مابين 10 %الي 20% ، كما ان وزارة الزراعة تعمل على تطوير الثروة الحيوانية والداجنة من خلال ثلاثة محاور أساسية .
وأوضح "سليمان" ان وزارة الزراعة تعمل على أهداف واضحة وخطط متوازية مع بعضها سواء كانت قصيرة أو بعيدة المدى .
وتابع أن وزارة الزراعة لديها 3 محاور رئيسية لتنمية وتطوير الثروة الحيوانية وهى تعمل علي زيادة أعداد وكميات رؤوس الحيوانات .
واستكمل " سليمان " أن هناك قرارا وزاريا صدر بخصوص وقف ذبح الحيوانات البتلو وتسمينه قبل ذبحه الى 400 كيلو جرام.