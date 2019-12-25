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رئيس قطاع الثروة الحيوانية: أسعار الحيوانات والدواجن انخفضت 20% .. فيديو

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 08:42 م
الثروه الحيوانية
الثروه الحيوانية
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إبراهيم القادري
قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة ، إن المشروعات الضخمة التي قامت بها القوات المسلحة في إطار الخدمة التي تقدمها للمجتمع المدني تنعكس آثارها ونتائجها بشكل واضح وملموس في الشارع المصرى ، كما اننا لو قمنا بمقارنة أسعار الحيوانات منذ سنتين حتى الآن سنجد ان الاسعار الان ارخص من الفترة السابقة.

وأضاف " سليمان" خلال لقائه في برنامج" اليوم" المذاع علي قناه "dmc"،أن أسعار اللحوم والدواجن اليوم مقارنة بها منذ سنتين قامت بالنزول بنسبة تتراوح مابين 10 %الي 20% ، كما ان وزارة الزراعة تعمل على تطوير الثروة الحيوانية والداجنة من خلال ثلاثة محاور أساسية .

وأوضح "سليمان" ان وزارة الزراعة تعمل على أهداف واضحة وخطط متوازية مع بعضها سواء كانت قصيرة أو بعيدة المدى .

وتابع أن وزارة الزراعة لديها 3 محاور رئيسية لتنمية وتطوير الثروة الحيوانية وهى تعمل علي زيادة أعداد وكميات رؤوس الحيوانات .

واستكمل " سليمان " أن هناك قرارا وزاريا صدر بخصوص وقف ذبح الحيوانات البتلو وتسمينه قبل ذبحه الى 400 كيلو جرام.
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