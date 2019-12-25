منظمة الصحة العالمية: مصر تسيطر على الفيروسات الكبدية في بداية 2020.. فيديو

قال الدكتور جمال عصمت، مستشار منظمة الصحة العالمية للفيروسات الكبدية، إن مصر سيطرت على الفيروسات الكبدية فى بداية 2020 وهذا إنجاز بكل المقاييس.





وأضاف الدكتور جمال عصمت، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحياة اليوم" والمذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن مصر قدمت الملف الخاص بها لمنظمة الصحة العالمية لفيروسات الكبد التى كانت تسعى إلى تحقيقها فى 2030.





وتابع مستشار منظمة الصحة العالمية للفيروسات الكبدية، أن رئيس منظمة الصحة العالمية زار مصر وقدم الشكر للرئيس السيسي لما بذله من مجهود عظيم للقضاء على فيروس سي بـ مصر.



