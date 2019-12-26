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اقتصاد

نقابة البترول تفتح باب الاشتراك في نظام التأمين الجماعي الاختياري

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 06:16 ص
التأمين الجماعى الاختيارى
التأمين الجماعى الاختيارى
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مايكل عياد
أعلنت النقابة العامة للعاملين بالبترول، فتح باب الاشتراك فى نظام التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع البترول بالتعاون مع إحدى شركات تأمينات الحياة.

ونوهت النقابة، بأنه على من يرغب بالاشتراك فى هذا النظام سحب استمارة الاشتراك واعتمادها من اللجنة النقابية للعاملين بالشركة التابع لها وموافاة النقابة العامة للعاملين بالبترول بالاستمارة فى موعد غايته شهر من تاريخ الإعلان.

ونشرت النقابة رفقة الإعلان ما يلي، صورة الإعلان، استمارة الاشتراك فى النظام، فتوى شرعية بعدم مخالفة الشريعة الإسلامية لنظام التأمين، شرح مختصر لنظام التأمين المعروض ، قيمة أقساط النظام طبقا والشرائح المعروضة لكل فئة عمرية.
نقابة البترول تفتح باب الاشتراك في نظام التأمين الجماعي الاختياري
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