نقابة البترول تفتح باب الاشتراك في نظام التأمين الجماعي الاختياري

أعلنت النقابة العامة للعاملين بالبترول، فتح باب الاشتراك فى نظام التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع البترول بالتعاون مع إحدى شركات تأمينات الحياة.





ونوهت النقابة، بأنه على من يرغب بالاشتراك فى هذا النظام سحب استمارة الاشتراك واعتمادها من اللجنة النقابية للعاملين بالشركة التابع لها وموافاة النقابة العامة للعاملين بالبترول بالاستمارة فى موعد غايته شهر من تاريخ الإعلان.



