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حوادث

أثناء تصليحها.. مصرع ميكانيكي انفجرت فيه ماكينة ري في قنا

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 08:40 م
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
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يوسف رجب
لقي ميكانيكي مصرعه، في انفجار ماكينة ري أثناء تصليحها، اليوم الأربعاء بمركز نقادة.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد- مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نقادة، بمصرع عبد الهادي.ع 36 عامًا، أثناء قيامه بتصليح ماكينة ري.


تبين من التحريات الأولية أن ماكينة الري انفجرت أثناء محاولة تجريبها للتأكد من جاهزيتها للعمل.

تم نقل الجثة إلى مستشفى نقادة المركزي، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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