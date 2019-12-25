تابعة لمرور أوسيم.. ضبط سيارة مسروقة منذ 2012 في الأقصر

نجحت إدارة مرور الأقصر فى ضبط سيارة ملاكى مسروقة منذ عام 2012 بعد ما اشتبه أحد ضباط المرور فى لوحات السيارة أثناء مرورها بكمين البغدادى جنوب مدينة الأقصر.





تلقى اللواء أيمن راضى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطاراً من اللواء حمدى هاشم مدير مباحث المديرية يفيد بنجاح إدارة مرور الأقصر بقيادة العميد طارق ألهم مدير إدارة مرور الأقصر فى ضبط واستعادة سيارة ملاكى مسروقة منذ عام 2012.





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واشتبه الرائد ثروت خلف الله ضابط مرور الأقصر فى سيارة ملاكى ماركة هيونداى تحمل لوحات معدنية (ص أ2559) أوسيم محافظة الجيزة لدى عبورها كمين البغدادى جنوب مدينة الأقصر فى طريقها الى محافظة أسوان قيادة المدعو ص,ع.أ مواليد ومقيم إمبابة محافظة الجيزة وبفحص السيارة تلاحظ تلاعب بأرقام الشاسيه والموتور





وبالكشف على السيارة عن طريق شبكة الحاسب الآلى بالإدارة العامه للمرور والأمن العام تبين ان السيارة مبلغ بسرقتها منذ عام 2012 فى القضية رقم 45246 جنح مرور قسم أول مدينة نصر عن بلاغ المجنى عليه " ه.م.ع " .



