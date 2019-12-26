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اقتصاد

يواصل الارتفاع | أسعار الدولار والعملات في البنوك اليوم الخميس 26-12-2019

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 12:04 ص
أسعار العملات في
أسعار العملات في البنوك اليوم
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مايكل عياد
سعر الدولار اليوم الخميس 26-12-2019 ، واسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى البنك المركزى المصرى والبنوك الأشهر بمصر الأهلى و مصر ، استقرت نسبيا أمام الجنيه في مستهل التعاملات، حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس في البنك المركزي 15.99 جنيه بعد ان كان 16.03 جنيه الخميس الماضي.

وسنتعرف فيما يلي على سعر الدولار اليوم الخميس 26-12-2019 واسعار العملات الأجنبية في البنوك.

سعر الدولار اليوم الخميس 26-12-2019 في البنوك

سعر الدولار والعملات الأجنبية

فطبقا لآخر تحديث لـ البنك المركزي المصري حول أسعار العملات اليوم الخميس وأسعار صرف الدولار والريال السعودي واليورو في البنك المركزي و البنوك ، و جاءت أسعار الصرف في البنك المركزي كالتالي :

سعر الدولار الأمريكي

سجل سعر الدولار الامريكي اليوم الخميس شراء : 15.99 ، وبيع : 16.09

سعر اليورو​

بينما سجل سعر اليورو​ اليوم الخميس شراء : 17.74 وبيع : 17.86

سعر الجنيه الاسترليني​

أما سعر الجنيه الاسترليني​ اليوم الخميس ، فقد سجل شراء : 20.75 وبيع : 20.87

سعر الفرنك السويسرى​

وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم الخميس​ شراء : 16.31 وبيع : 16.42

سعر الـ 100 الين اليابانى

أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم الخميس ، فقد سجل شراء : 14.62 وبيع : 14.72

سعر الريال السعودى​

أما سعر الريال السعودى اليوم الخميس فقد سجل​ شراء : 4.26 وبيع : 4.29

سعر الدينار الكويتى​

بينما سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس​ شراء : 52.67 بيع : 53.04

سعر الدرهم الاماراتى

وسجل سعر الدرهم الاماراتى اليوم الخميس شراء : 4.35 ، وبيع : 4.38

سعر اليوان الصيني

وسجل سعر اليوان الصيني اليوم الخميس شراء : 2.28 وبيع : 2.29

سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس في البنك الاهلى المصري

سجل سعر الدولار الامريكي اليوم الخميس شراء : 15.99 ، وبيع : 16.09

سعر الريال السعودي اليوم الخميس في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم الخميس شراء : 4.25 ، وبيع : 4.29

سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس في بنك مصر

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس 26-12-2019 شراء : 15.99 ، وبيع : 16.09

سعر الريال السعودي اليوم الخميس في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم الخميس في بنك مصر شراء : 4.25 ، وبيع : 4.29
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