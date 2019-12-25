إيران تعتقل 13 شخصا من حركة النضال العربي

ذكرت وكالة "فارس" الإيرانية الرسمية أن السلطات اعتقلت 13 شخصا من "حركة النضال العربي" في خوزستان التي تصنفها طهران إرهابية وتتهمها بقتل المتظاهرين في التظاهرات التي عمت البلاد في نوفمبر الماضي.



يأتي ذلك وسط عودة التظاهرات في بعض مناطق إيران من بينها كرمانشاه والعاصمة طهران.



وقالت الوكالة إن المعتقلين اعترفوا بتلقيهم أوامر من جهات خارجية للقيام بأعمال شغب وتخريب وقطع الطرق وإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين بشكل عشوائي.



وحركة النضال العربي هي حركة عربية انفصالية في إقليم الأحواز العربي الذي استولت عليه إيران عام 1925.