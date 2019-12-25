AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إيران تعتقل 13 شخصا من حركة النضال العربي

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 08:43 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
ذكرت وكالة "فارس" الإيرانية الرسمية أن السلطات اعتقلت 13 شخصا من "حركة النضال العربي" في خوزستان التي تصنفها طهران إرهابية وتتهمها بقتل المتظاهرين في التظاهرات التي عمت البلاد في نوفمبر الماضي.

يأتي ذلك وسط عودة التظاهرات في بعض مناطق إيران من بينها كرمانشاه والعاصمة طهران.

وقالت الوكالة إن المعتقلين اعترفوا بتلقيهم أوامر من جهات خارجية للقيام بأعمال شغب وتخريب وقطع الطرق وإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين بشكل عشوائي.

وحركة النضال العربي هي حركة عربية انفصالية في إقليم الأحواز العربي الذي استولت عليه إيران عام 1925.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تظاهرات انفصالية في إيران.. نيران لبنان والعراق تكوي طهران.. فيديو

هل تصبح ثورة الشاعر.. تظاهرات أحوازية حاشدة في إيران تطالب بالانفصال | فيديو

إنزال العلم الإيراني من الساحات والميادين في تظاهرات الأحواز الانفصالية..فيديو

الحرس الثوري: اعتقال اثنين من قادة التظاهرات التخريبية

إيران تحترق.. المتظاهرون يردون على عنف الأمن ويشعلون النار في البنوك.. ارتفاع عدد القتلى والمعتقلين.. أمريكا تدرس التدخل.. وروحاني يبدأ التراجع

مخابرات إيران تنقل جثث المتظاهرين في شاحنات اللحوم والمعتقلين بسيارات إسعاف

ترشيحاتنا

مالناش دعوة ....كيف رد الرئيس التونسي على دعوة أردوغان بالتدخل في ليبيا

بعد الفيديو الإباحي | قرار صادم من منى فاروق بدبي | فيديو

توقفي عن رميه | حيلة فعالة من بواقي الزبادي

أمام الإعلام.. أردوغان: شامم ريحة دخان.. ورئيس تونس: دا الغدا.. شاهد

الأمطار الغزيرة تغرق شوارع الإسكندرية | صور

ضرب ليبيا وتواجد تركي.. أحمد موسى يكشف سر زيارة أردوغان لـ تونس.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملاعب أوروبية في جبال سانت كاترين | دعوات لاستضافة الفرق القومية.. صور

الريحان والتين | أطعمة تزيد من القدرة الجنسية لدى الرجال

باربى الفن.. هنا الزاهد تخطف الانظار بـ إطلالة جديدة.. شاهد