AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

تحذيرات من النظر لـ الشمس غدا.. اعرف الأسباب

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 09:08 م
الشمس
الشمس
Advertisements
سعيد العربي
حذر الفلكي محمد بن ردة الثقفي بمرصد الشمس الأثري في المجاردة بثقيف جنوبي الطائف من النظر مباشرةً بالعين المجردة إلى ظاهرة الكسوف الحلقي، خاصةً في المنطقة الشرقية، أو حتى بأي وسيلة أخرى عدا النظارات المتخصصة لدى الجمعيات الفلكية في المملكة السعودية.

وقال "الثقفي" وفقا لـ"سبق": ستكون المملكة على موعد صباح غدٍ الخميس مع كسوف الشمس الحلقي والجزئي في بقية المناطق، وبحسب المعطيات الفلكية لظاهرة كسوف الشمس الحلقي فسوف يحدث قبل وبعد شروق الشمس على السعودية ومعظم دول الخليج.

وأضاف: سيعمّ الكسوف المنطقة الشرقية والوسطى وجزئي بنسب متفاوتة على بقية مناطق المملكة، ولمدة ساعتين وعشرة دقائق، بدءًا من الساعة الخامسة وخمسة وثلاثين دقيقة، وينتهي الساعة السابعة وخمسة وثلاثين دقيقة صباحًا، يعقبه ولادة هلال شهر جمادى الأولى عند الساعة الثامنة وثلاث عشرة دقيقة.

وأشار الفلكي "الثقفي" إلى أن سبب الكسوف الحلقي للشمس هو دخول القمر ما بين الشمس والأرض في اصطفاف واحد، فيحجب القمر ضوء الشمس عن الأرض في المناطق المشار إليها بما يسمى فلكيًا بـ"الكسوف الحلقى والجزئي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نهاية ديسمبر.. السعودية تشهد ظاهرة كونية لا تحدث إلا كل 84 عاما

الكويت على موعد مع كسوف جزئي للشمس بعد 24 يوما

كسوف حلقي بمنطقة الخليج في هذا التوقيت.. تفاصيل

الخميس.. مصر تشهد كسوف الشمس.. والبحوث الفلكية تحذر

البحوث الفلكية: كسوف حلقي للشمس الخميس المقبل

للسعوديين.. احذروا النظر للشمس في هذا التوقيت

ترشيحاتنا

مالناش دعوة ....كيف رد الرئيس التونسي على دعوة أردوغان بالتدخل في ليبيا

افتتحها الرئيس السيسي اليوم | كل ما تريد معرفته عن مزرعة الفيوم للتسمين.. فيديو

ضرب ليبيا وتواجد تركي.. أحمد موسى يكشف سر زيارة أردوغان لـ تونس.. فيديو

نجم الأهلي ممازحا مسئولي سموحة: بلاش عصيبة

نشرة الفن | أحمد داش يتعرض لحادث.. بعد الفيديو الإباحي.. قرار صادم من منى فاروق بدبي

وسط طيور الحمام | نيرمين الفقى تستعرض جمالها فى أحدث ظهور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملاعب أوروبية في جبال سانت كاترين | دعوات لاستضافة الفرق القومية.. صور

الريحان والتين | أطعمة تزيد من القدرة الجنسية لدى الرجال

باربى الفن.. هنا الزاهد تخطف الانظار بـ إطلالة جديدة.. شاهد