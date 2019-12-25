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أخبار العالم

فضيحة أردوغان.. تركيا تبني سفينة بـ20 مليون دولار لوزارة النقل الإسرائيلية

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 08:55 م
صدى البلد
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شريف سيد
أعلنت وزارة النقل الإسرائيلية عن بناء شركة ميد مارينا التركية، med marine، المتخصصة في بناء السفن، لقاطرة بحرية لصالح الاحتلال الإسرائيلي.

ووفقا لما نقلته صحيفة "إسرائيل ديفنس"، فإن هذه القاطرة البحرية يتم بناؤها لصالح ميناء الخضيرة، المتواجد بالأراضي المحتلة، وهو عبارة عن ميناء متخصص في الخدمات البحرية لمحطة كهرباء "رابين".

وكشف تقرير الوزارة عن تكلفة بناء هذه السفينة الذي وصل إلى 20 مليون دولار.

وقال تقرير وزارة النقل الإسرائيلية حول هذه الصفقة إنها: "تتوافق مع المتطلبات التشغيلية والتوصيفية لميناء الخضيرة، ومن أجل تلبية احتياجات تشغيل الميناء بشكل أفضل".

وعلقت الصحيفة على الأمر قائلة إن هذا الأمر يأتي ضمن ما يقوم به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من محاولات تعطيل عمليات التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط، وذلك عقب إرساله برقية إلى المسئولين الإسرائيليين يعبر فيها عن استعداده للتعاون والتفاوض والعمل معهم من أجل مرور أنابيب الغاز عبر تركيا.

تأتي هذه الإجراءات التي تقوم بها تركيا، في نفس الوقت الذي يحمل أردوغان فيه راية المدافع عن القضية الفلسطينية، والرافض للتطبيع مع إسرائيل، رغم التعاون المستمر معهم.
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