اتبعوها فورًا.. 3 خطوات للحصول على جسم رشيق في الشتاء

يفضل العديد من الأشخاص الحصول على جسم رشيق وجميل، ولكن البعض منهم يعتقد أنه لا يستطيع فعل ذلك خلال فصل الشتاء، والأفضل هو خسارة الوزن فى فصل الصيف، ولكن العكس تمامًا.





وقدم موقع "black doctor" أهم الطرق التى تساعد على خسارة الوزن فى فصل الشتاء وهى:-





- المشى بعد كل وجبة

يُعد المشى بعد كل وجبة، من أهم وأفضل الطرق فهى تساعد على الهضم وتحسين حركة الدورة الدموية فى الجسم بشكل كبير مما يفيد الحرق وسرعة التخلص من الوزن الزائد.





- الحرص على ممارسة التدريب

يعد ممارسة التدريبات بشكل منتظم خلال الأسبوع، من أفضل الخطط التى تساعد على زيادة عضلات الجسم والحصول على الطاقة المفيدة التى يحتاجها.





- الحرص على تواجد طبق الخضار