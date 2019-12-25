الصحة: تحويل مستشفى التكامل الصحى بقرية محلة زياد بالغربية إلى مستشفى مركزى.. فيديو

قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن أهالى قرية محلة زياد بالغربية استغاثوا بسبب قرار إزالة مستشفى التكامل الصحى.





وأضافت الدكتورة سوسن سلام، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحياة اليوم" والمذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أنه بالفعل كان هناك قرار على إحلال وتجديد مستشفى التكامل الصحى بالكامل.





وتابعت وكيل وزارة الصحة بالغربية أن الدكتور محمد قدّم طلباً مرة أخرى بإلغاء عملية الإحلال والتجديد وإعادة طرحها لتكون مستشفى مركزى.





وأوضحت الدكتورة سوسن سلام أنه بالفعل تمت الموافقة على طلب تحويل مستشفى التكامل الصحى بقرية محلة زياد بالغربية إلى مستشفى مركزى.



