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محافظات

ثقافة الوادي الجديد تنظم مؤتمراً لتحقيق مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 09:03 م
ثقافة الوادي الجديد
ثقافة الوادي الجديد
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منصور ابوالعلمين
نظّمت مديرية الثقافة بمحافظة الوادي الجديد، أمس الثلاثاء، مؤتمر اليوم الواحد عن مشكلات ومطالب ذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة. 

أكد وكيل مديرية الثقافة الجماهيرية بالوادي الجديد، محسن حسب، تنظيم المؤتمر بمقر كلية التربية جامعة الوادي الجديد، بحضور كافة المتهمين بشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة ومناقشة مطالبهم ومشكلاتهم وعرض سبل حلها بحضور مختصين في هذا المجال وذلك من أجل دمجهم في المجتمع.

وأضاف محسن، أن المؤتمر تضمن مناقشة الأبحاث المتعلقة بهذه الشريحة من خلال باحثين ومتخصصين في هذا المجال.

ولفت محسن إلى أنه جري تنظيم معرض على هامش المؤتمر يضم الأعمال الفنية التي أنتجها ذوي الاحتياجات الخاصة وإبداعاتهم من فنون تشكيلية ومنتجات يدوية .

وأكد أن جميع منتجات المعرض تم تنفيذها من خلال ورش تعاون مشترك مع التربية والتعليم والجمعيات الأهلية العامة المتخصصة في هذا المجال.
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