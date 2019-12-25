مراعاة للبعد الاجتماعي.. إقامة 500 مشروع صغير للأسر المستحقة بالوادي الجديد

التقت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأربعاء، اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، وذلك لبحث ومناقشة دعم برامج وخطط المحافظة فى هذا المجال.





وأوضح "الزملوط"، أنه جرى خلال اللقاء بحث إقامة قرى للأسر الأكثر احتياجًا المتضررة من التصحر والجفاف ودعمها بآبار الري والأراضي المستصلحة.





وأضاف أنه جري أيضًا عرض زيادة حصة المحافظة من أعداد الحجاج المقبولين بالقرعة التابعة للوزارة وكذلك الحالات الإنسانية.



