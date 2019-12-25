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محافظات

مراعاة للبعد الاجتماعي.. إقامة 500 مشروع صغير للأسر المستحقة بالوادي الجديد

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 09:06 م
الدكتورة نيفين القباج،
الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي
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منصور ابوالعلمين
التقت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأربعاء، اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، وذلك لبحث ومناقشة دعم برامج وخطط المحافظة فى هذا المجال.

وأوضح "الزملوط"، أنه جرى خلال اللقاء بحث إقامة قرى للأسر الأكثر احتياجًا المتضررة من التصحر والجفاف ودعمها بآبار الري والأراضي المستصلحة.

وأضاف أنه جري أيضًا عرض زيادة حصة المحافظة من أعداد الحجاج المقبولين بالقرعة التابعة للوزارة وكذلك الحالات الإنسانية.

وأكد أنه تم الاتفاق على تنفيذ 500 مشروع صغير لدعم الأسر المستحقة للضمان الاجتماعي وتحويلها لأسر منتجة والمرأة المعيلة وتطوير الصناعات اليدوية والحرفية ومصنع ملابس المحافظة.

ولفت الي أنه سيتم دعم مشروعات الصوب الزراعية والزراعات غير التقليدية كمشروع زراعة التوت وتربية دودة القز لإنتاج الحرير.
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