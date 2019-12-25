لا عودة للإخوان.. أحمد موسى: القوات المسلحة مسؤولة عن الحفاظ على مدنية الدولة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس السيسي أكد أن القوات المسلحة مسؤولة عن حماية مصر، والحفاظ على المسار الدستوري ومدنية الدولة.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" حديث الرئيس يؤكد أنه لا عودة لجماعة الإخوان الإرهابية".



وتابع الإعلامي أحمد موسى:" لا عودة لحكم جماعة الإخوان الإرهابية إلى مصر وعودة الدولة الدينية، والقوات المسلحة مسؤولة عن الحفاظ على مدنية الدولة والمسار الدستوري".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى:"حكم جماعة الإخوان الإرهابية لن يعود مجددا رغم دعوات إعلام الإرهابية المستمرة كل يوم"، مضيفا:" القوات المسلحة ملك الشعب".

