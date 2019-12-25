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لا عودة للإخوان.. أحمد موسى: القوات المسلحة مسؤولة عن الحفاظ على مدنية الدولة

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 09:05 م
أحمد موسى
أحمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس السيسي أكد أن القوات المسلحة مسؤولة عن حماية مصر، والحفاظ على المسار الدستوري ومدنية الدولة.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" حديث الرئيس يؤكد أنه لا عودة لجماعة الإخوان الإرهابية".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" لا عودة لحكم جماعة الإخوان الإرهابية إلى مصر وعودة الدولة الدينية، والقوات المسلحة مسؤولة عن الحفاظ على مدنية الدولة والمسار الدستوري".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:"حكم جماعة الإخوان الإرهابية لن يعود مجددا رغم دعوات إعلام الإرهابية المستمرة كل يوم"، مضيفا:" القوات المسلحة ملك الشعب".
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