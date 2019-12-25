صعود أول مصري في يناير.. حصاد زيارة تعليم البرلمان لوكالة الفضاء.. والقوصي يعلن إطلاق مسابقة أفضل سات لطلاب المدارس

لجنة التعليم بالبرلمان تزور وكالة الفضاء المصرية بالعاصمة الإدارية

بدون واسطة.. إطلاق مسابقة لصعود أول مواطن مصرى للفضاء فى يناير 2020

القوصي للنواب:

إطلاق أول مسابقة لمشروع القمر الصناعي المدرسي يناير المقبل



توجه صباح اليوم، الأربعاء، وفد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، في أول زيارة برلمانية إلي وكالة الفضاء المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وضم الوفد البرلماني للجنة التعليم والبحث العلمي، كلا من النائب هاني أباظة وكيل لجنة التعليم والنائبة ماجدة بكري وكيله اللجنة، والنائبة ليلي أبو إسماعيل أمين السر، والنائبة هالة أبو علي والنائبة ماجدة نصر، والنائبة مني عبد العاطي والنائب عمرو دوير.



وتفقد الوفد البرلماني مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية الخاصة بالاستشعار عن بعد التى يجرى إنشاؤها، وصولا إلى للمبنى الإدارى والمعامل المختلفة.



كما تفقدوا المبنى الإدارى وكالة الفضاء الإدارى والمعامل، حيث تم زيارة نسخة اختبارات التشغيل الخاصة بالقمر الصناعى المصري( إيجيب سات 1) المتواجد بمقر الوكالة والذى أطلق فى 2007 وكذلك معمل الحمولة الأرضية الخاص بالكاميرات التى يتم تركيبها فى الأقمار الصناعية، ثم القاعة الخاصة بمنتجات الوكالة ومنها مشروع قمر الجامعات المصرية.



من جانبه، كشف الدكتور محمد القوصى، الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، عن إطلاق مسابقة لصعود أول مواطن مصرى للفضاء فى يناير 2020.



وقال القوصى، إن البرنامج مدته تصل إلى 6 سنوات، أولهما فترة تقدر بنحو عامين إلى ثلاثة يتم خلالها اختيار المؤهلين فى ضوء المعايير العالمية المحددة، ثم الوصول إلى مرحلة الثانية (التأهيل العالمى) على الحياة المعيشية داخل محطة الفضاء الدولية، مؤكدا أن التقدم للانضمام مفتوح أمام جميع الشباب من الجنسين.



وفى هذا الإطار أشار مسؤول اخر بالوكالة، إلى أنه سيتم تصفية الشباب المتقدمين فى المرحلة الأولى، لافتًا إلى أن الاختبارات النفسية والبدنية والعقلية هى المعيار الأول للاختيار، قائلا: "لا يوجد أى وساطة فيها".



ومن المتوقع حسب المسؤولين، أن يسفر البرنامج عن تأهيل إثنين من المواطنين فى المرحلة النهائية للصعود إلى الفضاء.



وأشار "القوصى" إلى أن اختبارات المسابقة سيتم وضعها من جانب جهات عالمية، متابعا: هذا البرنامج الذى سيتم طرحه بداية العام الجديد، سيساهم فى معالجة أى مظاهر احباط قد تصيب الشباب، وسيعمل على زخم يساعد فى نشر ثقافة الفضاء فى المجتمع.



بدوره، أكد النائب هاني أباظة، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أنه لولًا دعم القيادة السياسية ما شهدت البلاد هذه الطفرة في البحث العلمي، لاسيما إنشاء وكالة للفضاء.



وتطرق لاستضافة مصر بمقر مدينة الفضاء، وكاله الفضاء الافريقية، مؤكدا علي استعدادات الوكالة لإطلاق قمر صناعي لقياس المتغيرات المناخية "التنمية الإفريقي" بمشاركة 7 دول أفريقية مع مصر، وهى دول غانا ونيجيريا وكينيا والسودان.



وأشار إلى أنه سيتم عقد اجتماع لاحق لترتيب الأمور المتعلقة بالقمر، وأبدت عدد اخر من الدول الافريقية رغبتها في الانضمام، بما يساهم في مراقبة التغيرات المناخية بالقارة السمراء.



وتهدف وكالة الفضاء المصرية إلى استحداث ونقل علوم وتكنولوجيا الفضاء وتوطينها وتطويرها وامتلاك القدرات الذاتية لبناء الأقمار الصناعية وإطلاقها من الأراضى المصرية بما يخدم استراتيجية الدولة فى مجالات التنمية، وتحقيق الأمن القومى.



ونص القانون رقم (3) لسنة 2018 بإنشاء وكالة الفضاء المصرية على أن تُنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "وكالة الفضاء المصرية"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الجمهورية، وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى.



وتتكون موارد ومصادر تمويل الوكالة، وفقا لمشروع القانون، من عدة نقاط رئيسية في مقدمتها الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة، القروض والمنح التي تعقد لصالح الوكالة من خلال الاجهزة المعنية بالدولة، الهيئات والتبرعات والاعانات التي يقبلها مجلس إدارة الوكالة، مقابل الأعمال والخدمات التي تؤديها الوكاله.