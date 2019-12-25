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أخبار العالم

مصادر برلمانية تكشف شخصية رئيس الوزراء العراقي الجديد

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 09:10 م
الرئيس العراقي وأسعد
الرئيس العراقي وأسعد العيداني
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قسم الخارجي
رجحت مصادر برلمانية إلى سكاي نيوز عربية تولي محافظ البصرة العراقية، منصب رئيس الوزراء الجديد، وسط استمرار الاحتجاجات في الشارع العراقي. 

وكان العيداني التقى الرئيس العراقي برهم صالح، في وقت سابق، دون تكليفه بشكل رسمي بتشكيل الحكومة العراقية. 

وأضافت المصادر أنه سيكون أمام العيداني مهلة شهر من أجل تشكيل الحكومة العراقية الجديدة. 

ورغم هذه التوقعات، لا تزال هناك بعض الشكوك عن الأمر بسبب ارتباط اسم العيداني لدى المحتجين، بالتعدي على المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي شهدتها مدينة البصرة العراقية منذ ما يقرب من عام. 

وكان رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي، قد تقدم باستقالته من منصبه، تحت ضغط الاحتجاجات المستمرة في البلاد، منذ أكتوبر الماضي.
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