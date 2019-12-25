مصادر برلمانية تكشف شخصية رئيس الوزراء العراقي الجديد

رجحت مصادر برلمانية إلى سكاي نيوز عربية تولي محافظ البصرة العراقية، منصب رئيس الوزراء الجديد، وسط استمرار الاحتجاجات في الشارع العراقي.





وكان العيداني التقى الرئيس العراقي برهم صالح، في وقت سابق، دون تكليفه بشكل رسمي بتشكيل الحكومة العراقية.





وأضافت المصادر أنه سيكون أمام العيداني مهلة شهر من أجل تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.





ورغم هذه التوقعات، لا تزال هناك بعض الشكوك عن الأمر بسبب ارتباط اسم العيداني لدى المحتجين، بالتعدي على المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي شهدتها مدينة البصرة العراقية منذ ما يقرب من عام.



