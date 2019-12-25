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أحمد موسى يكشف هدف إعلام الإخوان من الاساءة للقوات المسلحة منذ 2011..فيديو

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 09:13 م
أحمد موسى
أحمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن إعلام جماعة الإخوان الإرهابية يسيء إلى القوات المسلحة منذ عام 2011.

وأضاف احمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كان الهدف منذ ذلك ضرب الجيش وهدم المؤسسة العسكرية وإنهاء وجود الدولة المصرية".

وتابع:" الإخوان كانوا يرغبون في تولي مليشيا إرهابية حكم مصر وتنفيذ مخططاتهم الخبيثة في مصر"، مضيفا:" الدولة المصرية لم تسقط ودخلنا المسار السياسي الصحيح".

وأكمل:" حديث الرئيس يؤكد أنه لا عودة لجماعة الإخوان الإرهابية".

وتابع:" لا عودة لحكم جماعة الإخوان الإرهابية إلى مصر وعودة الدولة الدينية، والقوات المسلحة مسؤولة عن الحفاظ على مدنية الدولة والمسار الدستوري".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:"حكم جماعة الإخوان الإرهابية لن يعود مجددا رغم دعوات إعلام الإرهابية المستمرة كل يوم"، مضيفا:" القوات المسلحة ملك الشعب.
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