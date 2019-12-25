أحمد موسى يكشف هدف إعلام الإخوان من الاساءة للقوات المسلحة منذ 2011..فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن إعلام جماعة الإخوان الإرهابية يسيء إلى القوات المسلحة منذ عام 2011.



وأضاف احمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كان الهدف منذ ذلك ضرب الجيش وهدم المؤسسة العسكرية وإنهاء وجود الدولة المصرية".



وتابع:" الإخوان كانوا يرغبون في تولي مليشيا إرهابية حكم مصر وتنفيذ مخططاتهم الخبيثة في مصر"، مضيفا:" الدولة المصرية لم تسقط ودخلنا المسار السياسي الصحيح".



وأكمل:" حديث الرئيس يؤكد أنه لا عودة لجماعة الإخوان الإرهابية".



وتابع:" لا عودة لحكم جماعة الإخوان الإرهابية إلى مصر وعودة الدولة الدينية، والقوات المسلحة مسؤولة عن الحفاظ على مدنية الدولة والمسار الدستوري".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى:"حكم جماعة الإخوان الإرهابية لن يعود مجددا رغم دعوات إعلام الإرهابية المستمرة كل يوم"، مضيفا:" القوات المسلحة ملك الشعب.

