بسمة الحبسي: منتدى شباب العالم هو حاضنة لأفكار الشباب وتبادل الخبرات.. فيديو

قدمت بسمة الحبسي عضو الوفد الرسمي لدولة الإمارات، التحية والشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ومنظمين منتدى شباب العالم 2019 في نسخته الثالثة، واستضافة شباب العالم من بلدان مختلفة.



وقالت بسمة الحبسي خلال لقائها مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج «مانشيت» المذاع على قناة «ON E» إن منتدى شباب العالم هو حاضنة لأفكار الشباب وتبادل الخبرات، مشددة على ضرورة رفع قيم التسامح والمبادرات الشبابية.



وأضافت عضو الوفد الرسمي لدولة الإمارات، أنه لابد من النظر الي التوصيات التي يتم تقديمها في كل جلسة، ورفعها للقيادة العليا في كل دولة، والعمل علي مبادرات مشتركة في كل دول العالم لخلق مجتمع شباب وواحد يمثل العالم.



https://www.facebook.com/Manchette.ON/videos/551508592358775/?t=7