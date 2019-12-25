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منوعات

انقذوها من الموت.. أروى طفلة ذوى احتياجات ولا تجد سريرا بعناية الدمرداش | شاهد

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 09:34 م
صدى البلد
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أحمد شريف
انقذوا_اروى_مجدي، هاشتاج تداول عبر نطاق فضاء مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، لإنقاذها من الموت على أسرة مستشفى الدمرداش لاحتياجها إلى جرعة غسيل كلوي، إلا أن عدم وجود أسرة بالعناية المركزة يمنعها من نيل حقها في العلاج لتئن بين الحياة والموت.

يومان ولا تزال اروى الفتاة صاحبة 12 عامًا، تجلس على سريرها بدون حول ولا قوة، بعد أن توقفت أجهزة جسمها لحاجتها إلى جرعة غسيل كلوى في أسرع وقت ممكن، إلا أن المستشفى الدمرداش الحكومي لا يستطيع توفير سرير لها في العناية المركزة لتجري عملية الغسيل، وذلك وفقًا لرواية والدها مجدي علي لموقع "صدى البلد".

تعد اروى من أصحاب ذوي الإحتياجات الخاصة لمعاناتها من نقص في جهاز الكلام، لينهشها الألم وتعجز عن التعبير عنه ، فلا تجد سوى يد والدها الخمسيني ليحنو عليها بها وهو يراها تتألم وتضيع من بين يديه في عجز فرضته ظروفه المادية.

أصيبت الطفلة أروى بتوقف في أجهزة جسدها بعد أن أخذت جرعة بنج زائدة أثناء إجرائها أشعة على مخها لفحص حالتها الخاصة، ليضطر الأب إلى حمل ابنته العاجزة بين ذراعيه، وينقلها إلى مستشفى الدمرداش لتحصل على جرعة غسيل كلوي كما اخبره الأطباء إلا أنه وجد كل الأبواب موصدة بوجهه بعد ان علم بانه لا يوجد متسع لإبنته بين اسرة العناية المركزة في المستشفى المذكورة.

إيجاد سرير لإجراء غسيل كلوي المطلب الذي يترجاه والد أروى من المسؤولين وأصحاب القلوب الرحيمة، لمد يد العون إلى ابنته بعد أن توقفت عن الحركة وأصبحت أجهزة جسدها تنهار في كل ثانية لم تنل فيها العلاج المناسب.
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