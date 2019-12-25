برلماني يضع روشتة لرفع كفاءة البحيرات بعد حديث الرئيس عنها

أكد النائب أشرف عزيز إسكندر، عضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم، إن اهتمام الرئيس وحديثه عن بحيرة قارون، أهم من وجهة نظره من افتتاح مجمع الإنتاج الحيواني، بمركز يوسف الصديق، مشيرًا إلى أنها بادرة طيبة لحل المشاكل التي تعاني منها بحيرة قارون كمورد اقتصادي هام يجب الاهتمام به.





وأضاف النائب أشرف عزيز، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن بحيرة قارون شهدت تطورًا خلال الفترة الأخيرة، وتحسنت جودة المياه إلى جانب ارتفاع المخزون السمكي بها.





وأشار عضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم، إلى المشاكل التي تعاني منها البحيرة، وهو التصريف فيها، مشيدًا بقرار توصيل الصرف الصحي للقرى المجاورة لها، مما يحمي البحيرة من تلك المياه الضارة.





وطالب بتفتيش الزراعيين وعدم اصطحاب أي كائنات تضر بالبحيرة، مثل طفيل الأيزوبدا، التي أضرت بشكل كبير جدًا بالبحيرة.



