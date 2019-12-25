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أخبار العالم

رونالدو وزيدان ومودريتش وبنزيما.. دبي قبلة نجوم العالم في احتفالات الكريسماس.. شاهد

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 09:21 م
صدى البلد
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سعيد العربي
تشهد دبي حاليًا، تواجد مجموعة من نجوم كرة القدم العالمية، لقضاء إجازة رأس السنة، والمشاركة في بعض الفعاليات الرياضية، وفي مقدمتهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي.

ووصل رونالدو إلى دبي، مع أسرته لقضاء إجازاته السنوية، كعادته

ويحضر النجم البرتغالي خلال إجازته، فعاليات مؤتمر دبي الرياضي الدولي، والمقرر عقده يوم السبت المقبل.

و يتواجد في دبي، الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الاسباني، ومواطنه كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد، حيث قام الأخير، بنشر صوره على حسابه الخاص، وهو يستمتع بركوب الدراجات المائية على شاطئ جميرا بدبي.

ويقضي الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد، إجازته مع عائلته في أحد المنتجعات السياحية بدبي.
رونالدو وزيدان ومودريتش وبنزيما.. دبي قبلة نجوم العالم في احتفالات الكريسماس.. شاهد
رونالدو وزيدان ومودريتش وبنزيما.. دبي قبلة نجوم العالم في احتفالات الكريسماس.. شاهد
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