فاطمة الشاعر: الإمارات لها استراتيجية واضحة في تمكين الشباب.. فيديو

أشادت الدكتورة فاطمة الشاعر عضو الوفد الرسمي لدولة الإمارات، بمنتدى شباب العالم 2019 في نسخته الثالثة، موضحة أن الدولة المصرية حريصة على الاهتمام بالشباب والمرأة.



وقالت فاطمة الشاعرخلال لقائها مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج «مانشيت» المذاع على قناة «ON E» إن دور الشباب مهم لأنهم أمل المستقبل وهذا ما تقدمه دولتي مصر والإمارات تجاههم.



وأضافت عضو الوفد الرسمي لدولة الإمارات، أن دولة الإمارات لها استراتيجية واضحة في تمكين الشباب متابعة: «بالشكر لكل القائمين على تنظيم منتدى شباب العالم في مصر».



وأوضحت أن الإمارات لها انجازات كثيرة لتمكين الشباب في مجالات عديدة، لافتة إلى أن جلسات مؤتمر الشباب أكدت أن الدور الأساسي للشباب في مجالات عديدة.





