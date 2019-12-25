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رياضة

انطلاق مهرجان للفنون الشعبية على هامش ماراثون زايد الخيري بالسويس

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 09:22 م
صدى البلد
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ريهام بكير
نظمت وزارة الشباب والرياضة اليوم الأربعاء مهرجانًا للفنون الشعبية والفلكلور وذلك على هامش ماراثون زايد الخيري فى نسخته السادسة والذي تستضيفه مدينة السويس الجمعة القادمة .

وخلال المهرجان قدمت الفرق المشاركة مجموعة من العروض الفنية المميزة على أنغام الأغاني الوطنية والتراثية ، ونالت العروض الفنية اعجاب جمهور السويس الذي احتشد لمشاهدة الفقرات الفنية التي تم تقديمها .

شهد كورنيش السويس احتفالية فنية للترويج للماراثون أبدع فيها شباب مراكز فنون المحافظات وقدموا مجموعة من اللوحات الفلكلورية المصرية منها الصيادين ، الدبكة ، الصعيدي ، السمسمية والتنورة فى اجواء كرنفالية رائعة .

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة أقامت مجموعة من الفعاليات استعدادا لبدء ماراثون زايد الخيري وشملت معارض للمنتجات الحرفية واليدوية لمجموعة من شباب العارضين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تقدم بأسعار مخفضة للجماهير ، بالإضافة إلى قافلة طبية تقدم مجموعة من الخدمات الطبية المجانية تشمل قياس الضغط والسكر وقياس الوزن .
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